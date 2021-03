Le Superchicche: ecco il cast per la serie live-action

Chloe Bennet, Dove Cameron e Yanna Perrault saranno le protagoniste del nuovo show targato CW nei rispettivi ruoli di Lolly, Dolly e Molly.

Le Superchicche: Il rilancio delle “Powerpuff Girls”

La serie reboot della CW “Le Superchicche” ha trovato il suo cast in Dove Cameron, Chloe Bennet e Yanna Perrault nei panni delle omonime supereroine dei cartoni. Il nuovo show seguirà l’ultimo trend del network di prendere vecchi franchise per bambini e rilanciarli per un pubblico più adulto. In questo senso CW si è creata una reputazione grazie a show televisivi come “Riverdale” e “Nancy Drew”. D’altra parte , le serie DC Arrowverse (l’universo legato ad “Arrow”) come “The Flash” e “Supergirl” hanno contribuito a rendere il network un ricettacolo di contenuti supereroistici.

Lo show d’animazione originale

La serie originale animata è andata in onda sul canale Cartoon Network tra il 1998 e 2005. Nel corso degli anni sono stati realizzati diversi spin-off tra cui anime, fumetti, videogiochi fino ad un vero e proprio revival del cartone nel 2016. Il franchise è incentrato su Lolly, Dolly e Molly, tre bambine dell’asilo create in laboratorio dal Dottor Utonium. Le sorelle passano così le loro giornate tra lezioni in classe e combattere il crimine grazie ai superpoteri. Ora grazie a The Hollywood Reporter apprendiamo che Dove Cameron (“Liv & Maddie”) sarà Dolly, Chloe Bennet (“Agents of S.HI.E.L.D.”) sarà Lolly, e la star di Broadway Yana Perrault interpreterà invece Molly. Il pilot è attualmente in lavorazione da Diablo Cody (“Juno”, “Jennifer’s Body”), Heather Regnier (“Sleepy Hollow”) e la mente creativa dell’Arrowverse Greg Berlanti.

La nuova tendenza delle serie

Il nuovo show delle Superchicche fa parte di un filone che vede il remake di classici franchise in versioni più dark, orientate verso un pubblico maturo, e comprende anche le recenti serie Netflix come “Fate: The Winx Saga” e “Le Terrificanti Avventure di Sabrina”. A tal proposito l’opinione del pubblico è spaccata a metà, tra fans che accolgono positivamente questa ventata d’aria fresca ed altri invece che rimangono frustrati da questi cambi drastici. “Le Superchicche” dovrà affrontare lo stesso esame del pubblico, anche se la scelta del cast sembra una mossa azzeccata in partenza.

Greg Berlanti dietro al progetto

In qualche modo lo show rappresenta la fusione dei due più importanti generi del network, ovvero quello dei supereroi e il teenage drama. Con Greg Berlanti e Diablo Cody al timone, la serie ha il giusto potenziale per garantire quell’equilibrio di generi che permetterebbe a CW di sfornare un altro successo televisivo. Ovviamente sappiamo ancora molto poco del reboot e i fans dovranno ancora aspettare un po’ per vedere i risultati, ma senza dubbio i volti scelti per il ruolo delle supereroine non può che far ben sperare.

Luca Francesconi

10/03/2021