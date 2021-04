Super Me: il fantasy drama cinese acquistato da Netflix

L’elenco di film orientali disponibili su Netflix aumenta, infatti è stato appena incluso il fantasy drama cinese “Super Me”. Questa volta il famoso canale streaming ha acquisito i diritti globali esclusivi spingendosi oltre la Cina continentale, l’ex Jugoslavia e l’India.

Super Me: superpoteri, amore e riscatto sociale

Come affermato da Deadline, “Super me”, diretto da Zhang Chong, è stato presentato in anteprima a Sitges nel 2019 e proiettato durante diversi festival. Ha avuto una prima in Cina lo scorso venerdì e uscirà ufficialmente nelle sale il 9 aprile. Tra i protagonisti vedremo Darren Wang, Song Jia e Cao Bingkun che hanno l’opportunità di recitare con Wu Gang, conosciuto per “Leap” e”Wolf Warrior 2″.

“Super Me”, che è il secondo film del regista dopo il dramma del 2019 “The Fourth Wall”, vede la realtà, i sogni, i desideri e le fantasie intrecciarsi in una storia con il leitmotiv “dalla miseria alla ricchezza”. È incentrato su Sang Yu, interpretato da Darren Wang, che ha sempre sognato di diventare uno sceneggiatore di successo. Sang Yu scrive senza sosta, e al contempo tenta di portare a termine una sceneggiatura che gli è stata commissionata dal suo amico San Ge, interpretato da Cao Bingkun.

Afflitto dagli incubi di un demone che vuole ucciderlo, Sang Yu cerca di rimanere sveglio e diventa un inguaribile insonne. Un giorno, scopre di possedere un super potere: trasformare i suoi sogni in realtà, che usa a proprio vantaggio. Proprio mentre il suo stile di vita migliore, incontra Qiang Ge: Wu Gang nei panni di uno spietato gangster. Qiang Ge ha intenzione di sfruttare il super potere di Sang Yu per fare fortuna. Nonostante le difficoltà, Sang Yu riuscirà a mantenere viva la relazione con Hua Er, colei che è la sua cotta fin dall’infanzia e amore della sua vita, interpretata da Song Jia.

L’acquisizione, da parte di Netflix, di “Super Me” segue i recenti acquisti “New Gods: Nezha Reborn” e “The Yin Yang Master”. La data di rilascio del tanto atteso fantasy drama deve essere ancora rilasciata, quindi non ci resta che attendere!

Giulia Cirenei

06/04/2021