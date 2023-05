Super Mario Bros: Personaggi che ci aspettiamo nei sequel

Il film di Super Mario Bros ha riscosso un grande successo, grazie alla sua trama avvincente, personaggi carismatici e colonna sonora nostalgica.

Tuttavia alcuni personaggi iconici del franchise non sono apparsi nella pellicola, suscitando la curiosità dei fan sul possibile coinvolgimento in eventuali sequel. In questo articolo, analizzeremo i personaggi che mancano all’appello e quelli che potrebbero arricchire il mondo di Super Mario Bros al cinema.

I personaggi esclusi dal primo film e le loro potenziali apparizioni in futuro

Il film di Super Mario Bros ha presentato un cast di personaggi amati dai fan, ma alcuni mancano all’appello. Tra questi, il primo che vorremmo vedere in futuro è Yoshi.

La sua presenza è stata anticipata dalla scena post-credit, in cui un uovo a pois verdi appare nel sottosuolo di New York. Yoshi è un fedele compagno di Mario e Luigi, e il suo coinvolgimento in un sequel potrebbe portare alla scoperta di Yoshi’s Island.

Wario e Waluigi sono altri due personaggi che vorremmo vedere nel futuro della saga cinematografica. Queste controparti malvagie di Mario e Luigi sono state create come rivali nel franchise di videogiochi e potrebbero diventare gli antagonisti principali di un sequel. Jack Black, che ha doppiato Bowser nel primo film, ha già suggerito Pedro Pascal come voce di Wario.

Un personaggio che potrebbe essere stato anticipato da Lumalee è Rosalina. Introdotta in Super Mario Galaxy, Rosalina si prende cura dei Luma, e la sua inclusione in un sequel potrebbe approfondire la storia dei Luma e le origini di Lumalee.

Inoltre un sequel potrebbe introdurre anche Bowser Jr., il figlio di Bowser, che ha fatto il suo debutto in Super Mario Sunshine. Il personaggio ha spesso cercato di aiutare suo padre a catturare la principessa Peach, e la sua presenza potrebbe aggiungere un tocco comico alla trama.

Infine ci piacerebbe vedere Toadette, la controparte femminile di Toad, nel mondo cinematografico di Super Mario Bros. Nonostante il film sia ambientato prevalentemente nel Regno dei Funghi, Toadette non ha ancora fatto la sua apparizione.

Le aspettative per un sequel di Super Mario Bros e le trame potenziali

Le possibilità di un sequel di Super Mario Bros sono alte, considerando il successo del primo film. Un sequel potrebbe esplorare nuove ambientazioni come Yoshi’s Island, approfondire la storia dei Luma e introdurre nuovi personaggi come Rosalina, Bowser Jr., Wario e Waluigi.