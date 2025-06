Sunny Hostin rischia la vita in diretta: grave reazione allergica durante “The View”

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Un episodio drammatico ha caratterizzato la puntata di mercoledì 18 giugno 2025 del noto talk show americano “The View“, trasmesso dalla rete ABC. La conduttrice Sunny Hostin, 56 anni, ha vissuto momenti di grande paura a causa di una reazione allergica scatenata dall’ingestione di noci, alimento a cui è allergica. Questo incidente ha messo in evidenza i rischi legati alle allergie alimentari, anche in contesti pubblici e sotto gli occhi di milioni di telespettatori.

La diretta e l’ospite a sorpresa

Durante la puntata, l’ospite Debbie Matenopoulos ha portato in studio un piatto tipico, un’insalata greca a base d’orzo, per far assaporare ai conduttori un assaggio della cucina mediterranea. Tuttavia, Matenopoulos non era a conoscenza dell’allergia di Hostin, che ha avuto un ruolo cruciale in questo drammatico episodio. Mentre la conduttrice e la co-presentatrice Alyssa Griffin assaporavano il piatto, Debbie ha iniziato a descrivere gli ingredienti, senza rendersi conto che uno di essi poteva mettere in pericolo la vita della collega.

La reazione allergica in diretta

Mentre Sunny stava assaporando l’insalata, ha iniziato a sentirsi male. In preda al panico, ha scritto un messaggio su un biglietto per avvisare gli altri: «Sono allergica alle noci». Questo gesto ha immediatamente attirato l’attenzione della produzione, che ha cercato di capire se stesse bene. La risposta di Hostin è stata chiara: «No, per niente», ha affermato scuotendo la testa. Nonostante la gravità della situazione, la conduttrice ha cercato di mantenere la calma fino all’interruzione pubblicitaria, momento in cui ha ricevuto assistenza medica da parte dei dottori presenti sul set.

L’intervento dei medici e il recupero

Dopo l’incidente, Sunny Hostin ha avuto modo di ringraziare le infermiere presenti, definendole «supereroine» per il loro intervento tempestivo. La conduttrice ha rivelato di non aver mai avuto una reazione allergica così grave negli ultimi dieci anni, sottolineando la serietà della situazione. Questo episodio ha sollevato interrogativi sulla gestione delle allergie alimentari in contesti pubblici e sull’importanza di informare gli altri riguardo alle proprie intolleranze.

La puntata ha continuato a trasmettere un messaggio di consapevolezza riguardo alle allergie alimentari, evidenziando la necessità di una maggiore attenzione e precauzione, soprattutto in situazioni di grande visibilità come quella di un talk show. La vicenda di Sunny Hostin rappresenta un monito per tutti, sottolineando l’importanza di conoscere e rispettare le allergie alimentari, sia in ambito privato che pubblico.

