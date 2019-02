Sundance Film Festival: bilanci positivi per il festival indie

Un Sundance tutto al femminile con pellicole premiate per l’impegno civile e per la prima volta un riconoscimento a una regista afroamericana.

Sundance Film Festival: un ottimo bilancio per il festival indie fondato da Robert Redford

Si è chiusa il 2 febbraio l’ultima edizione del Sundance Film Festival. Sul palco di Park City nello stato dello Utah. Sono ben 4 i Gran Premi della Giuria conferiti a pellicole dirette da donne. Per la sezione Film Drammatici Americani, per la prima volta è stata premiata una regista afroamericana; si tratta di Chinonye Chukwu che ha portato all’atenzione una storia forte con il suo “Clemency”. L’autrice, nel suo discorso di ringraziamento, ha parlato dell’importanza del suo personaggio, una donna in prigione che deve affrontare la sua coscienza. L’idea della regista era quella di rappresentare la gente in carcere non solo dal peggior punto di vista. I ruoli principali sono ricoperti nel film da Alfre Woodard e Aldis Hodge.

Porta invece la firma di Joanna Hogg la pellicola che ha vinto per la categoria Film drammatici Word Cinema. “The Souvenir” è una delicata storia d’amore ambientata in una scuola di cinema e vede nel cast Tilda Swinton.

Il duo formato da Nanfu Wang e Jialing Zhang ha ottenuto invece il premio per il migliore documentario USA. “One Child Nation” è il racconto delle brutali politiche adottate in Cina per limitare la natalità. Infine, per la sezione Documentari Word Cinema è stato il premiato “Honeyland” opera prima dei cineasti macedoni Ljubomir Stefanov and Tamara Kotevska. Si chiude così l’ultima edizione del Sundance guidata da Robert Redford che passerà il testimone l’anno prossimo.

Sundance Film Festival 2019 – I vincitori

Film Drammatico U.S.A.

Gran Premio della Giuria: Clemency

Premio del pubblico: Brittany Runs a Marathon

Regia: Joe Talbot, The Last Black Man in San Francisco

Premio Waldo Salt Screenwriting: Pippa Bianco, Share

Premio speciale della giuria per la visione e l’artigianato: Alma Har’el, Honey Boy

Premio speciale della giuria per la collaborazione creativa: The Last Black Man in San Francisco

Premio speciale della giuria per performance eccezionali: Rhianne Barreto, Share

Documentario U.S.A.

Gran Premio della Giuria: One Child Nation

Premio del pubblico: Knock Down the House

Regia: Steven Bognar e Julia Riechert, American Factory

Premio speciale della giuria per l’urgenza morale: Jacqueline Olive, Always in season

Premio speciale della giuria per i cineasti emergenti: Liza Mandelup, Jawline

Premio speciale della giuria per l’editing: Todd Douglas Miller, Apollo 11

Premio speciale della giuria per la cinematografia: Luke Lorentzen, Midnight Family

Film Drammatico World Cinema

Gran Premio della Giuria: The Souvenir

Premio del pubblico: Queen of Hearts

Premio alla regia: Lucía Garibaldi, The Sharks

Premio speciale della giuria per l’originalità: Makoto Nagahisa, We Are Little Zombies

Premio speciale della giuria: Alejandro Landes, Monos

Premio speciale della giuria per la recitazione: Krystyna Janda, Dolce Fine Giornata

Documentario World Cinema

Gran Premio della Giuria: Honeyland

Premio del pubblico: Sea of ​​Shadows

Premio alla regia: Mads Brügger, Cold Case Hammarskjöld

Premio speciale della giuria per l’impatto per il cambiamento: Tamara Kotevska e Ljubomir Stefanov, Honeyland

Premio speciale della giuria per la cinematografia: Fejmi Daut e Samir Ljuma, Honeyland

Altri Premi

NEXT Audience Award: The Infiltrators

NEXT Innovator Award: The Infiltrators

Alfred P. Sloan lungometraggio: The Boy Who Harnessed the Wind

Premio NHK del Sundance Institute: Taro Aoshima, Planet Korsakov

Premi del Sundance Institute / Amazon Studios Producers: Carly Hugo e Matt Parker (Share) e Sev Ohanian (Lori Cheatle)

Sundance Open Borders Fellowship Presentato da Netflix: Talal Derki (Of Fathers and Sons) e Chaitanya Tamhane e Tatiana Huezo (Night on Fire)

Ivana Faranda