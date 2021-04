Summer of Soul: il trailer del documentario di Questlove

“Summer Of Soul” presenta filmati inediti di artisti leggendari. Il documentario segna anche la prima da regista di Questlove.

Summer of Soul: il racconto della Black Woodstook

[/tab]

Vincitore del gran premio della giuria e del pubblico al Sundance Film Festival, “Summer of Soul (… Or, When the Revolution Could Not Be Televised)” esce con il primo trailer e segna il debutto cinematografico alla regia di Ahmir “Questlove” Thompson. Secondo il titolo di apertura del film, il filmato mostrato “è rimasto in uno scantinato per 50 anni. Non è mai stato visto.“Il film racconta l’Harlem Cultural Festival, noto anche come “Black Woodstock”, attraverso una serie di concerti che hanno avuto luogo durante l’estate del 1969. La manifestazione includeva artisti come Stevie Wonder, Gladys Knight & the Pips, Nina Simone, BB King , Sly and the Family Stone, Mahalia Jackson e altri ancora.

La ricca attività di Questlove

Questo primo trailer ha debuttato alla 93a edizione degli Academy Awards, di cui Questlove è stato il direttore musicale. Per Questlove si tratta della prima volta come regista, anche se non è estraneo al ruolo. Infatti è apparso in numerosi documentari musicali, “Beats, Rhymes & Life: The Travels of A Tribe Called Quest”, “Mr. Dynamite: The Rise of James Brown” e “Finding the Funk” , per il quale è stato anche co-produttore esecutivo.

Ma Questlove non è solo uno storico della musica a pieno titolo, è anche diventato una parte importante della storia della musica. Noto come batterista dei The Roots e direttore musicale del programma serale con Jimmy Fallon, “The Tonight Show”, Questlove ha lavorato con artisti vari come Elvis Costello, Jay-Z, Al Green, Fiona Apple e D’ Angelo. All’inizio di questo mese, Questlove ha persino annunciato il suo prossimo libro, intitolato “Music is History”. In poche parole, Questlove sembra la guida perfetta per questa incredibile serie di concerti.

“Summer of Soul” (Or, When The Revolution Could Not Be Televised) arriverà nei cinema e su Hulu il 2 luglio.

Francesca Reale

26/04/2021