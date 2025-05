Suits LA: cancellato lo spinoff dopo una sola stagione, deluse le aspettative

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Suits LA, lo spinoff della celebre serie Suits, è stato ufficialmente cancellato dal network NBC dopo solo una stagione. Nonostante le elevate aspettative iniziali, il progetto ideato da Aaron Korsh non è riuscito a conquistare il pubblico, evidenziando una flessione costante negli ascolti. Questo articolo esplora i motivi della cancellazione, i dati di ascolto e il cast della serie.

Dati di ascolto deludenti

La serie Suits LA ha affrontato una sfida significativa fin dal suo debutto, con ascolti che non hanno mai raggiunto le aspettative previste. Nonostante la presenza di alcuni volti noti del cast originale, come Gabriel Macht nel ruolo di Harvey Specter, Rick Hoffman come Louis Litt e David Costabile nei panni di Daniel Hardman, il pubblico non ha risposto come sperato.

Durante la sua breve messa in onda, Suits LA ha faticato a superare il milione di spettatori, un traguardo che avrebbe dovuto essere facilmente raggiungibile, considerando il successo della serie madre. In aggiunta, il servizio di streaming non ha registrato numeri paragonabili a quelli ottenuti da Suits su Netflix, evidenziando una disconnessione tra il nuovo progetto e il suo predecessore.

Il 27 marzo, NBC ha tentato di rivitalizzare l’interesse per la serie organizzando una maratona di tre ore, durante la quale sono state trasmesse repliche degli episodi precedenti. Tuttavia, questa iniziativa non è riuscita a migliorare la situazione, lasciando il network con un prodotto che non ha saputo attrarre un pubblico sufficiente.

La trama di Suits LA

Al centro della narrazione di Suits LA si trovava il personaggio di Ted Black, interpretato da Stephen Amell. Ted, un ex procuratore di New York, si ritrova a dover reinventare la propria carriera a Los Angeles, dove rappresenta alcuni dei clienti più influenti della città. Tuttavia, il suo studio legale è in crisi e, per garantirne la sopravvivenza, è costretto ad accettare un ruolo che ha sempre disprezzato.

Il cast della serie era composto da attori di talento, tra cui Lex Scott Davis, Josh McDermitt, Bryan Greenberg, Troy Winbush, Rachelle Goulding, Azita Ghanizada, Maggie Grace, Alice Lee, Matt Letscher e Sofia Pernas. La presenza di guest star come John Amos, Victoria Justice, Patton Oswalt, Yvette Nicole Brown, Brian Baumgartner ed Enrico Colantoni ha aggiunto ulteriore richiamo, ma non è bastata a risollevare le sorti dello show.

Le aspettative e la realtà

Le aspettative per Suits LA erano elevate, soprattutto considerando il successo della serie originale, che aveva conquistato un vasto pubblico grazie alla sua trama avvincente e ai personaggi ben sviluppati. Tuttavia, il nuovo spinoff non è riuscito a replicare questo successo, portando a una rapida decisione di cancellazione da parte di NBC.

La mancanza di un seguito significativo e l’incapacità di attrarre un pubblico costante hanno evidenziato le difficoltà nel creare un prodotto che potesse reggere il confronto con il suo predecessore. La cancellazione di Suits LA rappresenta un chiaro segnale delle sfide che i network devono affrontare nel tentativo di lanciare nuovi progetti, specialmente quando si tratta di spin-off di serie già affermate.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!