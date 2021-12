Su RaiPlay in esclusiva “Lo straordinario Natale di Zoey”

Dal 24 dicembre su RaiPlay sarà possibile vedere “Lo straordinario Natale di Zoey”, il film natalizio tratto dalla celebre serie di cui è protagonista Jane Levy.

Lo straordinario Natale di Zoey: la trama

Scritta da Austin Winsberg e diretta da Richard Shepard, il film segue il filone narrativo della serie, riportandoci proprio dove abbiamo lasciato gli amati protagonisti. Dopo la morte del padre Mitch, la famiglia Clarke si trova per la prima volta a vivere le feste senza l’amato patriarca. Maggie vuole scappare alle Hawaii e David ed Emily vogliono trascorrere la giornata con alcuni amici. Zoey invece sente che la cosa giusta da fare è cercare di riunire in casa amici e parenti per vivere un vero Natale, come avrebbe voluto suo padre.

Sostenuta dal fido Mo, dal fidanzato Max e dai loro ‘speciali’ poteri musicali, Zoey si impegna così a creare il Natale perfetto. “Voglio passare il Natale più alla Mitch di sempre” confida Zoey al fidanzato Max, cercando di riunire tutta la famiglia come faceva il padre quando era vivo.

Con Zoey ritorna la magia del Natale

Ovviamente per rendere il Natale comunque magico non mancheranno le canzoni. Questa volta però non saranno solo sentimenti ed emozioni a trasformarsi in melodie, Zoey e gli altri protagonisti infatti si esprimeranno anche con i canti natalizi.

Dal 24 dicembre in prima visione esclusiva su RaiPlay “Lo straordinario Natale di Zoey” il film delle feste con tutti i protagonisti della comedy con Jane Levy.

Nel cast ritroviamo gli stessi personaggi della premiata serie: oltre a Jane Levy, Mary Steenburgen (Maggie Clarke), Skylar Astin (Max), Alex Newell (Mo), John Clarence Stewart (Simon), Andrew Leeds (David Clarke), Alice Lee (Emily Kang), Michael Thomas Grant (Leif), Kapil Talwalkar (Tobin), David St. Louis (Perry), Peter Gallagher (Mitch Clarke) e Bernadette Peters (Deb).

Un film che renderà felici i fan de “Lo straordinario mondo di Zoey”, offrendo a tutti la possibilità di trascorrere con allegria e leggerezza la magia del Natale.

Maria Grazia Bosu

21/12/2021