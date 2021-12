Su RaiPlay il Natale arriva prima!

Tanti i prodotti rilasciati oggi, 17 dicembre, su Rai Play: la magia del Natale arriva in anticipo per gli utenti, che avranno a disposizione tantissimi prodotti ed esclusive da gustare nel calore della propria casa. Una ricca offerta che vuole accontentare i diversi gusti e le diverse età degli spettatori.

RaiPlay: arrivano esclusive, film premiati, serie tv e documentari

Il Natale su RaiPlay arriva prima e regala agli utenti una serie di contenuti originali adatti a soddisfare tutte le variegate esigenze degli spettatori. Film in esclusiva, pellicole premiate, serie tv, documentari, musica e molto altro.

Si parte oggi, 17 dicembre con una serie di esclusive: “Parigi a piedi nudi”, “Cenerentola a Mumbai”, “L’uomo dal fiore in bocca”. A questi titoli si aggiungono, per delle feste in allegria, una selezione delle più recenti commedie italiane di successo. Per citarne soltanto qualcuna: “Tutta un’altra vita”, “Benvenuto presidente”, “Mine vaganti”, “Tutto tutto niente niente”, la trilogia di “Smetto quando voglio”.

La piattaforma offre inoltre una selezione di film e tv movie a tema natalizio: “Un magico Natale”, “La slitta dei desideri”, “Amore sotto il vischio” e tante altre storie per un pubblico di tutte le età. In più film e fiction di Fantasy e Adventure che evocano mondi lontani e personaggi fantastici: “Hugo Cabret”, “La bussola d’oro”, la fiction Rai “Cenerentola” e “Pinocchio”, il film di Matteo Garrone sul celebre burattino.

Sono ben 26 le pellicole in esclusiva che arricchiranno il repertorio festivo

Solo per citarne alcune: “Emma Peeters”, “Il signor Diavolo”, “L’ora più bella” e “The Rider”, “La La Land”, “The Post” e “The Wolf of Wall Street”.

L’offerta ‘Natale d’autore‘ presenta invece trentadue titoli dei più apprezzati registi contemporanei, spesso premiati ai David di Donatello e ai Nastri d’argento, tra cui citiamo “Il traditore”, “La pazza gioia”, “Mio fratello rincorre i dinosauri”, “Hammamet”, “Dogman”.

La selezione dedicata al cinema si chiude con ‘Natale all’italiana‘, un excursus nella classica commedia di casa nostra, che vede protagonisti mostri sacri come Vitti, Sordi, Tognazzi, Gassman, Totò. Dulcis in fundo ‘Natale in bianco e nero‘, una selezione di classici restaurati e di pellicole che hanno dato un contributo alla storia della settima arte.

Natale su RaiPlay: è tempo di fiction e di teatro

Passando poi alla fiction, si può fare incetta di stagioni complete, tra i successi di quest’autunno, ai box set dei titoli dell’ultima stagione televisiva e della prossima, fino a quelli adatti allo spirito delle Strenne. In più una selezione degli episodi delle fiction più amate di sempre, dedicati proprio alle festività natalizie: “Il Natale della mamma imperfetta”, “Un posto al sole coi fiocchi”, “Natale in casa Martini” (“Un medico in famiglia”), “Natale a casa Rengoni” (“Una grande famiglia”), “Il regalo di Babbo Natale” (“Provaci ancora Prof!”), “Natale al Paradiso” (“Il Paradiso delle Signore”), “Il bambino di Natale” (“Don Matteo”), “Christmas Gianni” (“Zio Gianni”) e molti altri.

Per far diventare ancora più piacevole il periodo più bello dell’anno su RaiPlay vi aspetta anche una ricca selezione di documentari esclusivi di scienza e natura, di viaggi, di arte e di musica.

E per rendere sempre più unica l’offerta della piattaforma della Rai, non poteva mancare il grande maestro Eduardo De Filippo e le sue opere teatrali più amate e conosciute: dalle due versioni di “Natale in casa Cupiello” a “Filumena Marturano”, “Napoli milionaria” e “Questi fantasmi”.

Infine, per la sezione musica è presente una proposta dei tradizionali concerti di Natale e Capodanno diretti da grandi Maestri.

Per quelli che giovani lo sono stati un regalo dalle Teche Rai

E’ invece pensata proprio per il pubblico più giovane di qualche anno fa l’offerta natalizia delle Teche. Con ‘C’era una volta la TV dei ragazzi‘ in esclusiva serie, programmi e sceneggiati cult della televisione italiana e miti del piccolo schermo come l’intramontabile “Sandokan“, “Il giornalino di Gian Burrasca”, “Le avventure di Pinocchio”. L’offerta, che prevede molti altri intramontabili titoli, si compone di una nutrita collezione rimasta nella memoria collettiva come pietra miliare della storia della televisione.

Il Natale di RaiPlay per i bambini e per i giovani

Esclusive, anteprime e novità, tanti film e corti, celebri pellicole e serie più amate e moltissimi cartoni. E ancora, per tutto il mese di dicembre RaiPlay Bambini regala ai suoi piccoli amici una sorpresa speciale: serie in anteprima o in esclusiva, film in prima visione e corti natalizi proprio dei titoli più seguiti. La homepage della piattaforma si apre con un lancio in testata, sempre diverso, che indirizza alla ‘sorpresa del giorno’. Ogni sorpresa va a comporre la fascia ‘I regali di RaiPlay’, per un vero e proprio calendario con il bouquet di titoli selezionati.

Maria Grazia Bosu

17/12/2021