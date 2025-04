Stravolgimenti nei palinsesti tv: il caso di The Couple e la morte di Papa Francesco

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Negli ultimi giorni, i palinsesti televisivi hanno subito significativi cambiamenti in seguito alla scomparsa di Papa Francesco. La programmazione di Canale 5 ha visto l’annullamento di diversi programmi, tra cui il reality “The Couple – Una vittoria per due“, previsto per la serata di Pasquetta. La diretta h24 su Mediaset Extra è stata temporaneamente sospesa, per poi essere ripristinata. Questa situazione ha sollevato interrogativi sul futuro del programma condotto da Ilary Blasi, che potrebbe chiudere prima del previsto a causa di ascolti deludenti.

The Couple – Una vittoria per due: ascolti e futuro incerto

“The Couple – Una vittoria per due” è la versione italiana del reality spagnolo “Gran Hermano Dúo” e rappresenta uno spin-off del celebre “Grande Fratello“. Il programma ha debuttato il 7 aprile, registrando un buon inizio con circa 2.300.000 spettatori e uno share del 18,68%. Questo risultato iniziale aveva fatto ben sperare i dirigenti di Mediaset, che stanno affrontando una crisi di ascolti da diversi mesi. Tuttavia, il secondo appuntamento ha visto un crollo significativo, con solo 1.557.000 spettatori e un share del 13%.

La terza puntata è attualmente programmata per il 28 aprile, ma le voci di una possibile chiusura anticipata del programma circolano insistentemente online. Inizialmente, erano previste otto puntate, ma si parla di una finale anticipata il 5 maggio, coincidente con la chiusura della quinta puntata. La situazione è quindi in continua evoluzione, e i fan del programma attendono con ansia notizie ufficiali.

Le indiscrezioni sul possibile flop e la reazione del pubblico

La prima a lanciare l’allerta sulla possibile cancellazione di “The Couple” è stata l’insider Hit, attraverso la sua newsletter su Substack. Secondo le sue affermazioni, gli ascolti non soddisfacenti potrebbero portare a una chiusura anticipata del reality, che avrebbe dovuto accompagnare il pubblico verso “L’Isola dei Famosi“. La formula del programma, simile a quella del “Grande Fratello“, non sembra aver conquistato il pubblico italiano, sollevando interrogativi sul reale interesse per i reality show.

Attualmente, non ci sono né conferme né smentite ufficiali riguardo alla cancellazione del programma. Tuttavia, il calo di ascolti ha portato a riflessioni sul futuro dei reality in Italia e sulla possibilità che il pubblico si sia stancato di questo genere di intrattenimento.

Cosa aspettarsi dalla prossima puntata di The Couple

La prossima puntata di “The Couple” si preannuncia ricca di tensione, in quanto recupererà l’episodio saltato a Pasquetta. Due coppie si trovano a rischio eliminazione: Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco, legati da un’amicizia con radici sentimentali, ed Elena Barolo e Thais Wiggers, ex veline di “Striscia la notizia“. Il pubblico avrà la possibilità di votare per salvare una delle coppie in difficoltà, contribuendo così a decidere chi continuerà il percorso nel reality.

Attualmente, le sorelle Boccoli, Brigitta e Benedicta, si trovano in cima alla classifica con 4 chiavi, mentre le altre coppie sono ferme a quota 2. I fratelli Mileto, Danilo e Fabrizio, invece, si trovano in una posizione critica con 0 chiavi. La tensione è palpabile e il pubblico attende con curiosità l’esito della votazione e le dinamiche che si svilupperanno nel corso della puntata.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!