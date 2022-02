Stranger Things: la quinta sarà l’ultima stagione

L’acclamata serie Netflix, “Stranger Things” è stata rinnovata per la quinta e ultima stagione.

Insieme alla rivelazione della data dell’anteprima della quarta stagione, al lungo rimandata, Netflix ha reso noto che l’amata serie horror che rievoca il clima degli anni Ottanta avrà una quinta stagione e che sarà l’ultima. La serie ha debuttato nel 2016, ed è diventata un vero e proprio fenomeno di genere.

Matt e Ross Duffer si sono rivolti ai fan affermando che “Stranger Things 4” sarebbe stato diviso in due parti, con la prima parte disponibile dal 27 maggio e la seconda dal 1 luglio.

“Sette anni fa, abbiamo pianificato l’arco narrativo completo per ‘Stranger Things'”. All’epoca, avevamo previsto che la storia sarebbe durata da quattro a cinque stagioni. Si è rivelata troppo grande per essere raccontata in quattro, ma – come presto vedrete voi stessi – ora stiamo sfrecciando verso il nostro finale”. La stagione 4 sarà la penultima; la stagione 5 sarà l’ultima”.