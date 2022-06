Stranger Things 4: Volume 2, ecco il trailer dell’epico finale

“Stranger Things 4” – Netflix rilascia il trailer dell’epico finale della quarta stagione di Stranger Things. Il volume 2 include gli episodi 8 e 9 (scritti e diretti dai Duffer Brothers), e sarà disponibile in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo il 1° luglio.

Manca sempre meno all’arrivo delle puntate finali della quarta stagione di “Stranger Things 4″, ma per fortuna Netflix ha da poco deciso di condividere su Youtube il il trailer dell’epico finale del volume 2, quello che attraverso gli episodi 8 e 9 (scritti e diretti dai Duffer Brothers) porterà la storia iniziata nel 2016 sempre più vicino al suo finale (ci sarà una quinta stagione a chiudere il cerchio).

Sono passati sei mesi dalla battaglia di Starcourt che ha portato terrore e distruzione a Hawkins. Mentre affrontano le conseguenze di quanto successo i protagonisti si separano per la prima volta, e le difficoltà del liceo non facilitano le cose. In questo periodo particolarmente vulnerabile arriva una nuova e orribile minaccia soprannaturale assieme a un mistero cruento che, una volta risolto, potrebbe mettere fine agli orrori del Sottosopra.