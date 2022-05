Stranger Things 4: rilasciato il trailer finale del volume 1

Netflix ha rilasciato oggi il trailer finale del volume 1 dell’attesissima quarta stagione di STRANGER THINGS. Si tratta dei primi 7 episodi e debutterà in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo il 27 maggio. Il volume 2 comprende gli episodi 8 e 9 e sarà disponibile il 1° luglio.

Stranger Things: tutte le info e il trailer del volume 1

Creata dai Duffer Brothers, “Stranger Things” è prodotta da Monkey Massacre Productions e 21 Laps Entertainment. Produttori esecutivi i Duffer Brothers, insieme a Shawn Levy e Dan Cohen di 21 Laps Entertainment, Ian Paterson e Curtis Gwinn.

Gli episodi della quarta stagione sono in tutto 9. I Duffer Brothers hanno diretto le puntate 1, 2, 7, 8 e 9, gli episodi 3 e 4 sono stati diretti da Shawn Levy, mentre il 5 e il 6 da Nimród Antal. I Duffer Brothers hanno curato la sceneggiatura degli episodi 1, 2, 7, 8 e 9. Caitlin Schneiderhan ha scritto la sceneggiatura dell’episodio 3, Paul Dichter quella dell’episodio 4, Kate Trefry quella dell’episodio 5 e Curtis Gwinn quella dell’episodio 6.

Netflix conferma che ci sarà una quinta e ultima stagione, atto conclusivo della serie.

Di seguito l’atteso trailer:

Dov’eravamo rimasti

Sono passati sei mesi dalla battaglia di Starcourt che ha portato terrore e distruzione a Hawkins. Mentre affrontano le conseguenze di quanto successo i protagonisti si separano per la prima volta, e le difficoltà del liceo non facilitano le cose. In questo periodo particolarmente vulnerabile arriva una nuova e orribile minaccia soprannaturale assieme a un mistero cruento che, una volta risolto, potrebbe mettere fine agli orrori del Sottosopra.

Ricordiamo il cast: Winona Ryder (Joyce Byers), David Harbour (Jim Hopper), Millie Bobby Brown (Undici), Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Gaten Matarazzo (Dustin Henderson), Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair), Noah Schnapp (Will Byers), Sadie Sink (Max Mayfield), Natalia Dyer (Nancy Wheeler), Charlie Heaton (Jonathan Byers), Joe Keery (Steve Harrington), Maya Hawke (Robin Buckley), Priah Ferguson (Erica Sinclair), Brett Gelman (Murray), Cara Buono (Karen Wheeler) e Matthew Modine (Dott. Brenner).

Stranger Things: rinfreschiamo la memoria con dei brevi riassunti delle serie precedenti

Stagione 1: “Stranger Things” è ambientato a Hawkins, nell’Indiana del 1983, dove un ragazzino svanisce nel nulla. Mentre gli amici, la famiglia e la polizia locale cercano risposte, vengono coinvolti in uno straordinario mistero che coinvolge esperimenti governativi top-secret, terrificanti forze soprannaturali e una bambina molto strana.

Stagione 2: è il 1984 e i cittadini di Hawkins sono ancora sconvolti dagli orrori del Demogorgone e dai segreti del laboratorio di Hawkins. Will Byers è stato salvato dal Sottosopra, ma un’entità più grande e sinistra minaccia ancora coloro che sono sopravvissuti.

Stagione 3: è il 1985 a Hawkins e l’estate si sta scaldando. La scuola è finita, c’è un centro commerciale nuovo di zecca in città e il romanticismo sta sbocciando. Ma nuovi pericoli incombono. Il male non finisce, si evolve e un’estate può cambiare tutto.

Buona visione a tutti!

Maria Grazia Bosu

23/05/2022