Stranger Things 4: record in tutto il mondo a eccezione della Corea del Sud

Stranger Things torna per riprendersi la vetta in Italia

Questo weekend in vetta alla classifica dei titoli più visti su Netflix Italia troviamo senza alcuna sorpresa la seconda parte della quarta stagione di “Stranger Things”.

Dopo aver racimolato record su record con la prima parte, arrivando a toccare numeri straordinari: 930,320,000 di ore nei primi 28 giorni di sfruttamento (dietro solo a Squid Game e battendo senza fatica le 656,260,000 di ore conquistate dalla seconda stagione di Bridgerton). La serie aveva lasciato la vetta di molti paesi la settimana scorsa per via del ritorno di The Umbrella Academy – ora scesa al secondo posto anche in Italia.

“Stranger Things” è ora al primo posto di tutti i paesi dove il servizio di streaming è disponibile – fatta eccezione per la Corea del Sud dove resiste “La casa di carta: Corea”. Ci aspettiamo numeri davvero giganteschi! Terza posizione per “Mare Fuori”, la serie italiana che racconta di giovani napoletani che esplicano l’amicizia, l’amore e i sogni di un futuro migliore in un carcere minorile a picco sul mare. La tenuta di “Mare Fuori” nel nostro paese è davvero impressionante, sintomo di un ottimo passaparola. Effettivamente anche sui social la serie nell’ultimo periodo è molto chiacchierata.

Quarta posizione per “Peaky Blinders”, mentre al quinto resiste “La casa di carta: Corea”, che la scorsa settimana aveva debuttato in quarta posizione. Ancora al sesto posto “Blindspot”, mentre in settima posizione troviamo “Inazuma Eleven”, l’anime del 2009 che racconta di un giovane e talentoso portiere che prova a risollvare le stori della mediocre squadra scolastica.

Anche in ottava posizione troviamo un’altra serie Tv tratta da manga, stiamo parlando di “Bastard!! – L’oscuro dio distruttore”. Chiudono la classifica Privacy e l’immancabile The Vampire Diaries.

La top 10 dei titoli più visti nelle ultime 24 ore in Italia

Stranger Things The Umbrella Academy Mare Fuori Peaky Blinders La Casa di Carta: Corea Blindspot Inazuma Eleven Bastard!! – L’oscuro dio distruttore Privacy The Vampire Diaries

Mina Franza

4/07/2022