Stranger Things 4, Joseph Quinn: “il finale sarà una carneficina”

“Stranger Things 4”, l’attore Joseph Quinn ha anticipato che il finale della quarta stagione sarà “un’assoluta carneficina.”

Cosa vi aspettate dal finale di “Stranger Things 4″? Secondo Joseph Quinn, l’interprete di Eddie Munson nello show, a questa domanda c’è un’unica risposta: una carneficina.

Non è il primo a suggerire che verseremo lacrime amare con la seconda parte della quarta stagione della serie (Noah Schnapp si è già fatto scappare che ci saranno delle morti) ma, come riporta anche Variety, Quinn non ha utilizzato mezzi termini nel descrivere ciò che ci attende questo primo luglio, quando i restanti episodi approderanno su Netflix.

“Stranger Things 4”: ecco il trailer del Volume 2

“La verità è che hanno la mia famiglia in ostaggio, e se dovessi spoilerare qualcosa…”

Ha scherzato la giovane star, per poi aggiungere:

“Però posso dirvi che ci sarà una scena con un la chitarra, e che dimensioni e portata [della storia] sono davvero incredibili. Tutti i semi che sono piantati adesso mostreranno i loro frutti, e sarà una carneficina. Sapete che il finale dura praticamente due ore e mezza, no? Si chiude con questo episodio dalla durata mostruosa, praticamente un film”.

La quarta stagione di “Stranger Things” ci ha lasciati con la grande rivelazione su “Vecna”, il grande cattivo della serie, ma adesso ci rimane da scoprire come i nostri eroi lo affronteranno… E chi ne uscirà vivo.

Il volume 2 include gli episodi 8 e 9 (scritti e diretti dai Duffer Brothers), e sarà disponibile in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo il 1° luglio. L’episodio 8 avrà una durata di 1 ora e 25 minuti, mentre l’episodio 9 durerà 2 ore e 20 minuti, per un epico finale di stagione di quasi 4 ore.

Nel cast: Winona Ryder (Joyce Byers), David Harbour (Jim Hopper), Millie Bobby Brown (Undici), Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Gaten Matarazzo (Dustin Henderson), Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair), Noah Schnapp (Will Byers), Sadie Sink (Max Mayfield), Natalia Dyer (Nancy Wheeler), Charlie Heaton (Jonathan Byers), Joe Keery (Steve Harrington), Maya Hawke (Robin Buckley), Priah Ferguson (Erica Sinclair), Brett Gelman (Murray), Cara Buono (Karen Wheeler) e Matthew Modine (Dott. Brenner). (ANSA).

Mina Franza

22/06/2022