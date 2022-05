Stranger Things 4: ecco i primi otto minuti del primo episodio

In attesa che Netflix rilasci i primi sette episodi di “Stranger Things 4 – Volume 1” vi mostriamo i primi otto minuti del primo episodio. La serie è stata creata dai Duffer Brothers ed è prodotta da Monkey Massacre Productions e 21 Laps Entertainment con i Duffer Brothers come produttori esecutivi, insieme a Shawn Levy e Dan Cohen di 21 Laps Entertainment, Ian Paterson e Curtis Gwinn.

Stranger Things 4: dal 27 maggio disponibile il Volume 1

È arrivato il momento, l’attesa sta per finire e dal prossimo 27 maggio potrete finalmente appagare la vostra curiosità vedendo comodamente a casa vostra i primi sette episodi di “Stranger Things”, mentre per assistere alle due puntate di fine stagione bisognerà aspettare il 1° luglio.

La quarta stagione di uno degli show di punta di Netflix sarà disponibile in tutti i paesi in cui il servizio è attivo e per solleticare la nostra attenzione su di esso, il servizio streaming ha deciso di regalare a tutti i fan e appassionati i primi otto minuti del primo episodio in anteprima.

Una rivelazione di questa nuova avventura top secret ve la possiamo concedere: la quarta stagione durerà ben 5 ore in più rispetto alle stagioni precedenti. Ma cerchiamo di capire cosa ci aspetta in “Stranger Things 4”

Esile trama

Per non scoprire troppi particolari, Netflix ci ha semplicemente detto che lo show partirà sei mesi dopo i tragici eventi della battaglia di Starcourt a causa della quale la distruzione per Hawkins è stata terribilmente dolorosa. Ogni protagonista dell’amato gruppo prende una nuova strada e avvengono le prime separazioni. L’inizio del liceo, inoltre, non facilita il distacco. Proprio in un momento delicato come questo sopraggiunge una nuova e orribile minaccia soprannaturale, e solo la soluzione di un mistero cruento potrebbe mettere fine agli orrori del Sottosopra.

I primi 8 minuti

Gli interpreti di “Stranger Things 4”

Gli interpreti delle precedenti stagioni di “Stranger Things” tornano nei loro ruoli; vi rinfreschiamo la memoria elencandoli: Winona Ryder (Joyce Byers), David Harbour (Jim Hopper), Millie Bobby Brown (Undici), Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Gaten Matarazzo (Dustin Henderson), Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair), Noah Schnapp (Will Byers), Sadie Sink (Max Mayfield), Natalia Dyer (Nancy Wheeler), Charlie Heaton (Jonathan Byers), Joe Keery (Steve Harrington), Maya Hawke (Robin Buckley), Priah Ferguson (Erica Sinclair), Brett Gelman (Murray), Cara Buono (Karen Wheeler) e Matthew Modine (Dott. Brenner).

Gli episodi di “Stranger Things 4” sono in tutto 9. Le puntate 1, 2, 7, 8 e 9 sono state dirette dai Duffer Brothers, Shawn Levy è stato dietro la macchina da presa per gli episodi 3 e 4, mentre Nimród Antal si è occupato del quinto e del sesto episodio.

Per quel che concerne la sceneggiatura i Duffer Brothers hanno scritto gli episodi 1, 2, 7, 8 e 9; Caitlin Schneiderhan l’episodio 3, Paul Dichter quella dell’episodio 4, Kate Trefry l’episodio 5 e Curtis Gwinn l’episodio 6.

Netflix ha dichiarato che ci sarà una quinta e ultima stagione, atto conclusivo della serie.

Roberta Rosella

20/05/2022