Secondo quanto affermato da Comicbook, la Marvel ha in programma di realizzare per Disney + la versione live action della serie a fumetti “Strange Academy”.

Strange Academy: la Marvel annuncia un probabile live action su Disney+

Circa un mese fa il capo dei Marvel Studios Kevin Feige ha incontrato gli investitori Disney e durante il meeting ha svelato quali sono i suoi piani per il futuro. Per i prossimi anni sono stati rivelati o confermati una dozzina di spettacoli su Disney + . Lo stesso Feige ha dichiarato che lui e il suo team hanno pianificato tutti i contenuti fino al 2023 e ben oltre questa data. Molte le sorprese per i fan del Marvel Cinematic Universe.

Un’opportunità particolarmente entusiasmante che la casa di produzione potrebbe cogliere è un adattamento live-action di “Strange Academy”, una produzione apparentemente costruita da zero per Disney +.

Strange Academy: un’epopea magica a fumetti

Per chi non lo sapesse “Strange Academy”, è una serie a fumetti che ha debuttato a maggio 2020, creata dal dinamico duo di Skottie Young (testi) e Humberto Ramos (disegni). Descritta come una saga di formazione sovrannaturale in stile Harry Potter, “Strange Academy” ha per protagonisti teenager di tutto l’universo Marvel dotati di vari poteri mistici, che si ritrovano in un’accademia di New Orleans per affrontare classici problemi adolescenziali così come minacciose creature di altre dimensioni, sotto la guida di Stephen Strange.

Mentre il fumetto presenta alcuni grandi nomi della Marvel come, appunto, Doctor Strange, Doctor Voodoo, Magik, Daimon Hellstrom e altri, il live action si concentrerà su un cast di personaggi completamente nuovi.

Tuttavia, se pur diversi nei nomi, questi personaggi e le dinamiche tra loro trovano le basi nel tessuto narrativo dell’universo cinematografico Marvel. Queste connessioni son abbastanza forti da soddisfare la maggior parte dei fan dell’MCU a caccia di novità , ma forse troppo sottili da consentire alle masse spettatrici di divertirsi con la semplice visione di “Strange Academy”, senza avere alcuna conoscenza preliminare dei lavori Marvel.

Ad esempio Alvi e Iric, sono due adolescenti asgardiani provenienti da un regno di cui si è parlato più volte, ma non hanno alcuna relazione immediata con i personaggi di Thor o Loki. Poi c’è Guslaug, l’adolescente Frost Giant, una figura che è apparsa alcune volte nella serie di film su Thor; o Doyle Dormammu, il figlio del Dread Dormammu, il super cattivo che è stato presentato in Doctor Strange di Scott Derrickson.

Sebbene la saga a fumetti sia agli inizi – Strange Academy # 7 esce questa settimana – è stato un successo immediato e il suo mood ben si adatta al target Disney. Con i giusti adattamenti sarà un contenuto perfetto per Disney +.

Maria Bruna Moliterni

27/01/2021