Stories of a Generation con Papa Francesco: trailer ufficiale e locandina

Stories of a Generation con Papa Francesco: disponibile su Netflix dal 25 dicembre

La piattaforma ha reso disponibile da oggi il trailer, la locandina e le nuove foto della docuserie in 4 episodi di Simona Ercolani, con la consulenza editoriale di Antonio Spadaro. “Stories of a Generation con Papa Francesco” trae ispirazione da ‘Sharing the Wisdom of Time’ (La Saggezza del tempo), il pluripremiato libro scritto da Papa Francesco a cura di Antonio Spadaro, edito da Loyola Press (in Italia edito da Marsilio).

E’ questa un’opera corale che affronta il tema della terza età, vista attraverso gli occhi delle nuove generazioni. Una narrazione inedita e singolare, sull’importanza e il valore degli anziani, patrimonio da riscoprire e tutelare. Donne e uomini over 70, provenienti da ogni parte del mondo, si raccontano davanti all’obiettivo di giovani filmmaker under 30 di talento, per un totale di un anno di riprese e 18 storie provenienti dai 5 continenti.

Ecco il poster

Papa Francesco offre una testimonianza esclusiva

La serie, prodotta da Stand By Me (partner di Asacha Media Group), è composta da 4 episodi, ciascuno dei quali affronta un grande tema: l’amore, i sogni, la lotta e il lavoro. A parlare uomini e donne diversi per status sociale, religione, etnia, notorietà, cultura, che si fondono in un tutt’uno nel definire l’umanità contemporanea.

Tra le tante voci ce n’è una che rende unico quest’incontro tra generazioni, la straordinaria conversazione tra Antonio Spadaro e Papa Francesco. Il Santo Padre si mostra non solo nella veste di guida spirituale che tutti conoscono, ma anche in quella di Jorge Mario Bergoglio, un uomo tra gli uomini, che condivide la sua esperienza di vita costellando ogni episodio di aneddoti, racconti, ricordi personali, inediti e originali.

Stories of a Generation con Papa Francesco: il trailer ufficiale

Maria Grazia Bosu

29/11/2021