Still, il film su Michael J. Fox in arrivo su Apple TV: trailer e curiosità

Annunciato in questi giorni il film documentario Still che racconterà la carriera di Michael J Fox (che sarà anche protagonista in prima persona del racconto) ed arriverà su Apple TV nel mese di maggio.

Scopriamo qualcosa in più sul documentario che si preannuncia molto corposo di elementi e sveliamo il trailer.

l’attore Michael J Fox che si racconta in Still su AppleTv

Still: un’emozionante “avventura” nel mito di Michael J Fox

E’ stato uno degli interpreti più amati dalla generazione nata negli anni ’80 e con il “suo” celebre “Ritorno al futuro” (diretto da Robert Zemeckis) è rimasto impresso nella storia del cinema, a più di una generazione di nerd e non. Still ci porterà nella sua vita e carriera, attraversando anche la fase della malattia che lo ha travolto a metà carriera.

Il film alterna elementi documentaristici, d’archivio e fiction, raccontando la vita straordinaria di Michael J. Fox attraverso le sue stesse parole: l’improbabile storia di un bambino minuto, cresciuto in una base dell’esercito canadese, che è riuscito a raggiungere le vette della celebrità nella Hollywood degli anni ’80. Il racconto della vita pubblica di M. J. Fox, pieno di brividi nostalgici e pagine luminose di cinema, si snoda insieme ad aneddoti sulla sua vita privata mai svelati prima, compresi gli anni che seguirono la diagnosi, a ventinove anni, del morbo di Parkinson. Intimo e onesto, ricco di contributi personali e dell’intera famiglia Fox, il film racconta i trionfi e i travagli personali e professionali di Michael J. Fox, esplorando quello che accade quando un inguaribile ottimista come lui affronta una malattia incurabile.

Still, il trailer del film

Arriverà il prossimo 12 maggio sulla piattaforma Apple TV, il docu-fiction Still, sulla vita del mito degli anni ’80, Michael J Fox, di cui vediamo il trailer di seguito.