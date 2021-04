Steven Yeun si unisce ai protagonisti del nuovo film di Jordan Peele

Steven Yeun, star della serie tv “The Walking Dead” e del film candidato all’Oscar “Minari”, sarà nel nuovo film di Jordan Peele.

Il nuovo film di Peele

Dopo una nomination all’Oscar per il suo ruolo, acclamato dalla critica, nel film drammatico per famiglie di A24 “Minari”, Steven Yeun dovrebbe recitare nel prossimo film di Jordan Peele.

Sebbene la premessa – anche il genere – sia tenuta segreta, il cast includerà anche Keke Palmer e Daniel Kaluuya. Peele sta scrivendo e dirigendo il film, che dovrebbe debuttare il 22 luglio 2022.

Jordan Peele sta anche producendo il film insieme a Ian Cooper di Monkeypaw Productions.

Il progetto rientra nell’accordo di produzione quinquennale della società con la Universal. Il film segnerà la terza collaborazione di Peele con la Universal.

Lo studio ha sostenuto il suo debutto alla regia, “Scappa – Get Out”, che è diventato un successo commerciale e ha ottenuto quattro nomination all’Oscar (inclusa una vittoria, per la miglior sceneggiatura originale).

Il talentuoso regista ha poi realizzato “Noi”, un thriller terrificante con Lupita Nyong’o e Winston Duke. Complessivamente, i suoi film hanno generato più di 500 milioni di dollari al botteghino globale.

Il vicepresidente senior della produzione Sara Scott e il direttore creativo Tony Ducret supervisioneranno il progetto per conto di Universal.

Steven Yeun entra nel film di Peele

La Monkeypaw Productions di Peele ha recentemente sostenuto la serie HBO “Lovecraft Country” e “Hunters” di Amazon con Al Pacino. Successivamente, la società rilascerà un remake di “Candyman” con Yahya Abdul-Mateen II. Nia DaCosta dirige quel film da una sceneggiatura che ha scritto con Jordan Peele.

Steven Yeun, i cui crediti includono “The Walking Dead“, “Burning” e “Okja“, sarà presto visto nella commedia Netflix “Beef“. Reciterà nello show televisivo al fianco di Ali Wong.

Yeun è rappresentato da CAA, Principal Entertainment LA, The Gotham Group e Hansen, Jacobson, Teller, Hoberman, Newman, Warren, Richman, Rush, Kaller & Gellman.

Federica Contini

02/04/2021