Steven Spielberg ricorda Lo squalo: la delusione per la mancata candidatura agli Oscar

In occasione del cinquantesimo anniversario dell’uscita di “Lo squalo“, il celebre film che ha segnato la storia del cinema, Steven Spielberg ha rilasciato un’intervista esclusiva per un documentario prodotto da National Geographic. Durante questa conversazione, il regista ha condiviso i suoi sentimenti riguardo alla mancata candidatura all’Oscar come miglior regista, un evento che lo ha profondamente colpito nonostante il successo del film.

La delusione di Spielberg per la mancata nomination

Nel corso dell’intervista, Spielberg ha rivelato di essere rimasto sorpreso e deluso per non aver ricevuto la nomination all’Oscar per la sua direzione in “Lo squalo“. Ha spiegato che, quando un film è in corsa per i premi, le aspettative possono influenzare le emozioni di un regista. “Quando un film è in odore di premi, non è tanto quello che vuoi tu, ma quello che tutti dicono che accadrà per te. Quindi pensavo semplicemente: ‘Beh, immagino che sarò nominato'”, ha dichiarato Spielberg, esprimendo la sua incredulità per l’esito finale.

La sua sorpresa si è trasformata in delusione quando ha scoperto che la nomination non era arrivata. “Quando non lo fui, rimasi sorpreso. E deluso. Perché stavo credendo al clamore, e invece non bisognerebbe farlo”, ha aggiunto, evidenziando come le aspettative esterne possano influenzare la percezione di un regista riguardo al proprio lavoro.

Le nomination agli Oscar del 1976

Nonostante la mancata candidatura per la miglior regia, “Lo squalo” ottenne comunque un riconoscimento significativo, ricevendo quattro nomination agli Oscar del 1976. Tra queste, figuravano il miglior montaggio sonoro, il miglior montaggio e la miglior colonna sonora, quest’ultima composta dal leggendario John Williams, un collaboratore di lunga data di Spielberg. Questi riconoscimenti testimoniano l’impatto duraturo del film e la sua influenza nel panorama cinematografico.

All’edizione numero 48 degli Oscar, il film che dominò fu “Qualcuno volò sul nido del cuculo“, che si aggiudicò premi prestigiosi come miglior film, miglior regia, miglior attore e miglior attrice. Nonostante la delusione iniziale, Spielberg ha continuato a realizzare opere straordinarie, vincendo successivamente l’Oscar alla miglior regia per “Schindler’s List” e “Salvate il soldato Ryan“.

Il documentario “Jaws @ 50”

Il documentario “Jaws @ 50“, diretto da Laurent Bouzereau e prodotto in collaborazione con Amblin Documentaries, rappresenta un’importante celebrazione del film che ha rivoluzionato il genere thriller. Questo progetto include l’unica intervista a Spielberg in merito al cinquantesimo anniversario di “Lo squalo“, offrendo ai fan e agli appassionati di cinema un’opportunità unica di ascoltare direttamente il regista riguardo alla sua esperienza sul set e alle emozioni legate al film.

Oltre a Spielberg, il documentario presenta anche le testimonianze di altri colleghi illustri, tra cui James Cameron, J.J. Abrams, George Lucas, Jordan Peele e Guillermo del Toro. Questi contributi arricchiscono ulteriormente il racconto, offrendo diverse prospettive su un film che ha lasciato un segno indelebile nella storia del cinema. La celebrazione del cinquantesimo anniversario di “Lo squalo” non è solo un tributo a un film iconico, ma anche un’opportunità per riflettere sull’eredità di Spielberg e sull’impatto che il suo lavoro ha avuto sull’industria cinematografica.

