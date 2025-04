Steven Soderbergh torna in Italia con il nuovo horror Presence e il spy-movie Black Bag

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il regista Steven Soderbergh, noto per la sua versatilità e il suo talento nel creare opere cinematografiche di grande impatto, si prepara a conquistare nuovamente il pubblico italiano. Tra pochi giorni, il suo attesissimo spy-movie Black Bag debutterà nei cinema, ma non è l’unica novità in arrivo. Nei prossimi mesi, il regista presenterà anche il suo acclamato horror Presence, un film che ha già suscitato grande interesse e aspettativa.

Dettagli sull’uscita di Presence in Italia

Presence, scritto da David Koepp, il quale ha collaborato con Soderbergh in diversi progetti recenti, arriverà nelle sale italiane il 24 luglio 2025. La distribuzione sarà curata da Lucky Red, un nome noto nel panorama cinematografico italiano. Prima della sua uscita ufficiale, il film sarà proiettato il 2 maggio 2025 durante il COMICON di Napoli, un evento che attira appassionati di cinema e cultura pop. La proiezione avrà luogo alle 16.00 nella Sala Italia, offrendo ai fan un’anteprima esclusiva di questo atteso titolo.

La trama di Presence e il cast

Presence è un horror che si distingue per la sua ambientazione, essendo girato interamente in una sola location. La storia ruota attorno a Rebecca, interpretata da Lucy Liu, e alla sua famiglia, composta dal marito Chris e dai figli adolescenti Tyler e Chloe . La famiglia si trasferisce in una villetta situata in periferia, ma ben presto scopre che la casa è infestata da una misteriosa presenza. Questo elemento di suspense e terrore è ciò che rende il film particolarmente intrigante, promettendo di coinvolgere gli spettatori in un’esperienza intensa e avvincente.

Presentato al Sundance Film Festival dell’anno scorso, Presence ha ricevuto l’acclamazione della critica, consolidando ulteriormente la reputazione di Soderbergh come uno dei registi più talentuosi e apprezzati del panorama cinematografico contemporaneo. La sua capacità di creare atmosfere inquietanti e di sviluppare trame avvincenti è evidente anche in questo nuovo progetto, che si preannuncia come un’altra opera di successo.

Il trailer ufficiale e le aspettative

Per chi desidera avere un’idea più chiara delle atmosfere e delle tematiche trattate in Presence, è disponibile il trailer ufficiale del film. Questo breve assaggio offre uno sguardo intrigante sulla storia e sulle dinamiche familiari, oltre a mettere in evidenza l’abilità di Soderbergh nel creare tensione e suspense. Con il suo stile distintivo, il regista riesce a catturare l’attenzione del pubblico, promettendo un’esperienza cinematografica coinvolgente e memorabile.

Con l’arrivo di Black Bag e Presence, Steven Soderbergh si conferma come un protagonista indiscusso del cinema contemporaneo, capace di attrarre l’attenzione di un pubblico sempre più vasto e variegato. I fan del regista e gli appassionati di cinema possono dunque prepararsi a vivere momenti di grande emozione e suspense nei prossimi mesi.

