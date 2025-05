Steven Soderbergh e David Koepp: un sodalizio artistico che esplora la contemporaneità

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

L’arte cinematografica di Steven Soderbergh e David Koepp si è evoluta in un sodalizio che ha dato vita a tre film distinti, ma interconnessi, che affrontano le sfide e le complessità della nostra epoca. Con l’uscita di “Presence“, presentato in anteprima al Comicon di Napoli, il duo continua a esplorare temi di grande attualità, riflettendo sulle esperienze umane in un mondo sempre più instabile.

L’inizio di una collaborazione

La prima occasione in cui Steven Soderbergh e David Koepp hanno cercato di collaborare risale a qualche anno fa, quando avevano in mente di realizzare un remake di “The Uninvited“, un film horror del 2009, che era già un rifacimento di un’opera coreana del 2003. Tuttavia, quel progetto non si concretizzò e la loro prima collaborazione effettiva avvenne nel 2022 con “Kimi – Qualcuno in ascolto“, distribuito su HBO Max. Entrambi i cineasti avevano debuttato nel 1989 al Sundance Film Festival, Soderbergh con “Sesso, bugie e videotape“, che vinse la Palma d’oro a Cannes, e Koepp con “Apartment Zero“, diretto da Martin Donovan. Da quel momento, la loro sinergia ha dato vita a un’interessante trilogia, che comprende anche “Presence” e “Black Bag: Doppio gioco“.

Una trilogia sulla precarietà della contemporaneità

Le opere di Soderbergh e Koepp, pur presentando stili e generi diversi, si intrecciano in un discorso comune sulla precarietà della vita moderna. “Kimi – Qualcuno in ascolto” e “Presence” sono caratterizzati da budget ridotti, mentre “Black Bag: Doppio gioco” ha beneficiato di una produzione più sostanziosa. “Kimi” è un thriller che esplora la vita di una giovane donna affetta da agorafobia, “Presence” si addentra nel sovrannaturale, mentre “Black Bag” si concentra su intrighi spionistici. Questi film sono stati realizzati in un periodo post-pandemia, un contesto che ha profondamente influenzato la percezione della realtà e la vulnerabilità delle persone.

Soderbergh e Koepp hanno saputo catturare le ansie e le paure di una società in cerca di stabilità, creando un corpus narrativo che riflette la lotta dell’individuo contro una realtà sempre più complessa e sfuggente. La loro trilogia si propone di esplorare la resistenza umana di fronte a un mondo che sembra sempre più distante e disumanizzante.

Kimi – Qualcuno in ascolto: un thriller psicologico

“Kimi – Qualcuno in ascolto” rappresenta un punto di partenza significativo per questa trilogia. La protagonista, Angela, interpretata da Zoë Kravitz, è una giovane donna che soffre di agorafobia, una condizione che si è aggravata a causa di un’aggressione subita e delle restrizioni sociali imposte dalla pandemia. La trama si sviluppa attorno a un evento drammatico: Angela, mentre lavora da casa su un software di raccolta dati, scopre un possibile crimine. Questo la costringe a confrontarsi con il dilemma tra l’intervento personale e l’inefficienza di un sistema tecnocratico che sembra ostacolarla.

Il film solleva interrogativi cruciali sulla nostra società, in particolare sul rapporto tra osservatore e osservato. La domanda centrale è se l’atto di vedere e ascoltare possa essere considerato un gesto di protezione o se, al contrario, crei una distanza morale tra chi osserva e chi è osservato. “Kimi” diventa così una riflessione profonda sulla vulnerabilità e sull’isolamento, elementi amplificati dalla pandemia.

Presence: il fantasma della responsabilità

“Presence” si distingue per la sua ambientazione unica, interamente racchiusa in un’abitazione. Soderbergh, in un’intervista, ha descritto il film come un “gimmick” che esplora il punto di vista di un fantasma che infesta una casa. Questa scelta narrativa consente al regista di sperimentare con la forma e il contenuto, mantenendo un legame con le tematiche già affrontate in “Kimi” e in “Black Bag“.

Il fantasma, pur essendo invisibile, diventa un custode empatico, capace di percepire le emozioni umane e di interagire con esse. Questa prospettiva rovescia il tradizionale punto di vista dell’osservatore, trasformando il fantasma in un’entità benevola che protegge e si arrabbia a seconda delle circostanze. La questione della privacy e della sorveglianza, già presente in “Kimi“, si ripropone in “Presence“, evidenziando la fragilità dei confini tra il pubblico e il privato.

Black Bag: Doppio gioco: un thriller spionistico

“Black Bag: Doppio gioco” rappresenta la terza e ultima collaborazione tra Soderbergh e Koepp, con un budget significativamente più alto e un cast di star, tra cui Michael Fassbender e Cate Blanchett. Questo film si distacca dalle convenzioni del genere spionistico, concentrandosi su un tradimento tra due spie, marito e moglie, e ponendo l’accento sulla dimensione privata e intima della loro relazione.

Il film sfida le aspettative del pubblico, evitando gli scenari esotici tipici dei thriller di spionaggio e ripiegando su ambienti interni e generici. Questa scelta narrativa consente di esplorare la complessità delle relazioni umane in un contesto di sorveglianza e controllo. “Black Bag” si propone di analizzare come la tecnologia e i big data influenzino le emozioni e le connessioni tra le persone, rendendo l’affetto e l’intimità sempre più sfuggenti.

Un’analisi della tecnica e della narrazione

La trilogia di Soderbergh e Koepp si distingue per la sua capacità di affrontare tematiche complesse attraverso una narrazione innovativa. La loro opera invita a riflettere sul confine tra umanità e progresso tecnologico, cercando di ristabilire un legame tra le persone in un mondo sempre più dominato dalla tecnologia. “Presence“, in particolare, mette in evidenza le tensioni tra ragionamento tecnologico e coerenza narrativa, evidenziando le sfide che il cinema contemporaneo deve affrontare.

Questa trilogia non solo intrattiene, ma stimola anche una riflessione profonda sulle dinamiche sociali e sulle relazioni umane, rendendo Soderbergh e Koepp due dei cineasti più interessanti e rilevanti del panorama cinematografico attuale.

