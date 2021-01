Come riportato da Deadline il regista Steve McQueen sarà il produttore esecutivo di due documentari per la BBC concepiti durante le riprese di “Small Axe”.

Steve McQeen: “Black Power” e “Subnormal”

Il primo documentario esamina il potere nero in Gran Bretagna, mentre il secondo film indaga su come i bambini neri negli anni ’60 e ’70 furono mandati in massa, senza al cui motivo, in scuole in cui veniva impartita la cosiddetta “educazione per subnormali”.

Black Power (titolo provvisorio) è diretto dal candidato ai BAFTA George Amponsah (Hard Stop) e guarda a come il movimento è nato alla fine degli anni ’60, quando ha combattuto contro la brutalità della polizia e il razzismo. Il film includerà rari filmati delle attività di Martin Luther King, Malcolm X e Stokely Carmichael in Gran Bretagna, oltre a filmati di figure di spicco del movimento nel Regno Unito, tra cui Altheia Jones-LeCointe, Darcus Howe e Roy Sawh.

Subnormal è diretto dal nuovo talento Lyttanya Shannon. Racconta la storia dello scandalo delle scuole del Regno Unito attraverso gli occhi di genitori, insegnanti e attivisti neri che si sono uniti per denunciare l’ingiustizia e costringere il sistema educativo a cambiare.

I film di 60 minuti sono realizzati da Lammas Park, Rogan Productions e Turbine Studios. Sono prodotti esecutivi di McQueen, James Rogan, Tracey Scoffield e Soleta Rogan, mentre il produttore senior è Helen Bart. I BBC Studios hanno previsto la loro distribuzione livello internazionale.

“Docs On Race”: uno sguardo sul passato

McQueen ha dichiarato: “Il passato è un’indicatore di ciò che abbiamo ottenuto oggi. Questi due documentari ci mostrano quanto lontano dobbiamo ancora viaggiare per la libertà e la giustizia “.

Charlotte Moore, chief content officer della BBC, ha aggiunto: “Questi sono eventi importanti della nostra storia recente che risuonano ancora oggi. Steve McQueen ha messo insieme un talentuoso team di creativi per realizzare questi due documentari che fanno luce sulle esperienze dei giovani neri degli anni ’60 e ’70, condividendo materiali d’archivio rari e permettendoci di ascoltare direttamente i testimoni chiave, molti dei quali parlano per la prima volta . “

Maria Bruna Moliterni

29/01/2021