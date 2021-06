Hulu ha appena rilasciato un nuovo teaser trailer della serie comica dal titolo “Only Murders in the Building” interpretata da Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez. La nuova serie è stata creata da Steve Martin e John Hoffman e segue le vicende di tre sconosciuti ossessionati dal crimine che vengono attirati da un omicidio che si svolge nel loro stesso condominio.

Un omicidio per Steve Martin, Selena Gomez e Martin Short

“Only Murders In The Building” ha per protagonisti Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez che hanno una vera e propria ossessione per il crimine e finalmente possono darsi da fare per risolvere un misterioso omicidio. Quando infatti si verifica una morte orribile all’interno del loro esclusivo condominio nell’Upper West Side, il trio sospetta che si tratti di un omicidio e cerca di indagare per portare a galla la verità. Mentre registrano un podcast per il caso, i tre lasciano emergere importanti segreti dell’edificio che risalgono a anni fa, inserendo nei loro racconti esplosive bugie.

Il primo episodio della serie sarà diretto da Jamie Babbit e sarà presentato in anteprima su Hulu il 31 agosto.

Dan Fogelman, il creatore dell’acclamata serie “This is Us”, è produttore esecutivo insieme a Steve Martin, Martin Short, Selena Gomez e Babbit. “Only Murders in the Building” è la prima serie televisiva creata da Steve Martin da “Domestic Life” del 1984, quindi è un enorme salto nel mondo della TV per il bravissimo attore comico.

Martin non è protagonista di grandi progetti comici da oltre un decennio, quindi questa serie dovrebbe rivelarsi molto eccitante per il pubblico che in passato ha molto apprezzato l’attore. “Only Murders in the Building” per il momento prevede una prima stagione di 10 episodi e solo il tempo dirà se lo spettacolo diventerà un successo per Hulu tanto da far ordinare al servizio di streaming un’altra stagione.

Ecco il trailer della serie