Steve Howey entra nel cast della seconda stagione di High Potential, disponibile su Disney+

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

La seconda stagione di High Potential, la serie di ABC che ha già conquistato il pubblico, si arricchisce di un nuovo importante elemento: Steve Howey, noto per il suo ruolo in Shameless, si unisce al cast. Con Kaitlin Olson protagonista, la serie è attualmente disponibile in streaming su Disney+ in Italia. Le riprese della nuova stagione sono già iniziate, promettendo nuove avventure e colpi di scena.

La trama e il cast di High Potential

High Potential è una serie creata da Drew Goddard, noto per il suo lavoro su Daredevil, ed è ispirata alla serie francese HPI – Haut Potentiel Intellectuel. La serie ha rapidamente guadagnato popolarità negli Stati Uniti, diventando la più vista nella fascia di età 18-49 anni per la stagione 2024-2025. In Italia, la prima stagione è già disponibile su Disney+, permettendo agli spettatori di immergersi nella storia di Morgan Gillory, interpretata da Kaitlin Olson.

Morgan è una madre single con un QI straordinario, che si ritrova coinvolta in un’indagine criminale mentre lavora come addetta alle pulizie nel dipartimento di polizia. La sua abilità di risolvere crimini la porta a essere reclutata come consulente dalla capitana Selena, interpretata da Judy Reyes. Insieme al detective Karadec, interpretato da Daniel Sunjata, Morgan forma una squadra improbabile ma efficace, dando vita a situazioni intriganti e divertenti.

Il cast di High Potential è composto da attori di talento, tra cui Javicia Leslie, Deniz Akdeniz, Judy Reyes, Amirah J e Matthew Lamb, che interpretano i figli di Morgan. La combinazione di personaggi unici e dinamiche familiari rende la serie avvincente e coinvolgente.

Il ruolo di Steve Howey nella nuova stagione

Nella seconda stagione, Steve Howey interpreterà Jesse Wagner, il nuovo capitano del distretto di polizia. Descritto come un “animale politico astuto”, Wagner si distingue per il suo stile impeccabile e il suo fascino irresistibile. La sua presenza promette di portare una nuova energia nella serie, creando potenziali rivalità e dinamiche interessanti all’interno della squadra di polizia di Los Angeles.

La figura di Wagner si preannuncia come un elemento chiave nella trama, poiché, come Morgan, anche lui tende a pensare fuori dagli schemi. Questo potrebbe generare sia attrito che sinergia con gli altri membri del cast, arricchendo ulteriormente le interazioni tra i personaggi. La nuova stagione si prospetta ricca di colpi di scena e sviluppi inaspettati, mantenendo alta l’attenzione degli spettatori.

High Potential tornerà negli Stati Uniti questo autunno su ABC, mentre gli appassionati italiani potranno seguire le nuove avventure su Disney+ in un secondo momento. Il ritorno sul set è stato celebrato con un video che mostra Kaitlin Olson mentre riprende il lavoro, creando attesa tra i fan della serie.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!