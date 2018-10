Steve Carell torna in tv per una serie targata Apple

Steve Carell si è unito ufficialmente al cast della nuova serie della Apple – ambienta nel mondo dei programmi del mattino – nella quale affiancherà Jennifer Aniston e il premio Oscar Reese Witherspoon.

Steve Carell: vestirà il ruolo di un conduttore televisivo per uno show a cura della Apple

Dopo il successo della serie tv “The Office” Steve Carell torna protagonista di un altro show che porta la firma della Apple.

Questa serie televisiva non ha ancora un nome, ma stando alle indiscrezioni circolate nelle ultime ore potrebbe essere tra le prime ad essere disponibili sulla piattaforma Apple già a metà 2019. Secondo quanto riportato dalla rivista Variety sono già state previste almeno due stagioni, per una produzione milionaria che si pone in diretta concorrenza con i contenuti offerti da Netflix e dagli altri big del settore.

Di questo show ancora non sappiamo informazioni precise sulla trama, quello che è stato svelato è che offrirà “uno sguardo interiore sulla vita delle persone che aiutano l’America a svegliarsi presto la mattina”. Steve Carell interpreterà il ruolo di Mitch Kessler, un presentatore di un programma mattutino alle prese con il costante cambiamento del mondo dei media e dell’informazione televisiva, che mette a rischio la sua professione.

Nel cast di questa nuova produzione della Apple figurano anche i nomi di Jennifer Aniston e quello di Reese Witherspoon.

Steve Carell: il ritorno sul piccolo schermo

Per Carell si tratta del ritorno sul piccolo schermo dopo l’uscita di scena dalla serie “The Office”, sono seguite per l’attore importanti partecipazioni cinematografie come quella in “Foxcatcher – Una storia americana” nel 2014, “La grande scommessa” del 2015, “La battaglia dei sessi” del 2017 e il recente “Beautiful Boy“, al fianco di Timothée Chalamet, presentato in questi giorni alla tredicesima edizione della Festa del Cinema di Roma.

Prossimamente vedremo l’attore anche in “Benvenuti a Marwen” di Robert Zemeckis , nel ruolo di Donald Rumsfeld.

Chiara Brogleitti

24/10/2018