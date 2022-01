Steve Carell nel cast di “IF” di John Krasinski con Ryan Reynolds

Steve Carell, Alan Kim, Cailey Fleming e Louis Gossett Jr. si uniscono a Ryan Reynolds nel cast di “IF” della Paramount, diretto da John Krasinski.

Steve Carell a bordo del progetto della Paramount

Steve Carell sarà tra gli interpreti di “If” diretto dal regista di “A Quiet Place” John Krasinski. Alan Kim, Cailey Fleming e Louis Gossett Jr. faranno parte del cast insieme a Ryan Reynolds e Krasinski, che figurerà anche davanti alla macchina da presa. A bordo anche Phoebe Waller-Bridge e Fiona Shaw.

I dettagli della storia sono tenuti nascosti, ma sembra prendere le mosse da un’idea originale di Krasinski, sul viaggio di un bambino alla riscoperta della propria immaginazione. Krasinski dirigerà, scriverà e produrrà il film originale tramite la sua compagnia, Sunday Night, con la produzione dei partner Allyson Seeger e Andrew Form. Ryan Reynolds produrrà anche tramite la sua azienda, Maximum Effort. George Dewey sarà il produttore esecutivo.

Il film dovrebbe uscire nelle sale americane il 17 novembre 2023.

Gli ultimi impegni di Carell

Per Steve Carell e Krasinski si tratta del primo progetto a cui i due lavoreranno insieme dai tempi della serie di successo della NBC “The Office”, terminata nel 2013. I due artisti hanno ottenuto un grande successo nella serie che ha portato Krasinski al successo e ha trasformato Carell in una stella ancora più grande di quanto lo fosse già.

Tra gli altri progetti di Carell non manca la seconda stagione di “Space Force” della serie Netflix che verrà lanciata all’inizio di quest’anno e sta per entrare in produzione con la serie limitata FX “The Patient”. Ha inoltre in cantiere “Cattivissimo me: Rise Of Gru” per la Universal in uscita nell’estate 2022.

Carell è rappresentato da WME, Media Four Management e dall’avvocato Ziffren Brittenham. Gossett Jr. è rappresentato da Innovative Artists e dal manager Matt Godlman. Kim è rappresentato da Mike Smith presso Principal Entertainment LA e CAA. Fleming è rappresentato da CESD, Beck Talent, Archetype e Goodman Genow.

Roberta Rosella

25/01/2022