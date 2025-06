Stefano De Martino rimane alla conduzione di “Stasera tutto è possibile”: le ultime novità

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Stefano De Martino, noto conduttore e ballerino, ha recentemente fatto parlare di sé per la sua decisione di continuare a guidare il programma “Stasera tutto è possibile” su Rai Due. Dopo aver inizialmente annunciato la sua intenzione di lasciare il format, le ultime notizie indicano un cambio di rotta. Questo articolo esplora le motivazioni dietro la sua permanenza e le dinamiche che hanno portato a questa scelta.

La dichiarazione di Stefano De Martino

Durante l’ultima puntata di “Tv Talk“, Stefano De Martino ha sorpreso il pubblico rivelando che non avrebbe più condotto “Stasera tutto è possibile“. Ha espresso la sua convinzione che sarebbe difficile ripetere il successo ottenuto e ha suggerito nomi come Fabio Balsamo e Ciro Priello come possibili sostituti. Queste affermazioni sembravano mettere fine alle speculazioni su un suo possibile ritorno, ma la situazione ha preso una piega inaspettata.

Secondo quanto riportato dal portale di news FanPage.it, De Martino ha cambiato idea e ha deciso di rimanere alla conduzione del programma. Questa notizia ha sorpreso molti, considerando le sue dichiarazioni precedenti. La decisione di continuare a condurre “Stasera tutto è possibile” sembra derivare da un intenso lavoro di persuasione da parte dei dirigenti Rai, che avrebbero organizzato incontri privati per convincerlo a restare.

Le pressioni della Rai e la chimica con il cast

Le indiscrezioni rivelano che le riunioni a porte chiuse tra De Martino e i dirigenti Rai hanno avuto un impatto significativo sulla sua decisione. Il conduttore ha compreso l’importanza del suo ruolo all’interno del programma, soprattutto grazie alla chimica che si è sviluppata con il cast fisso. Questa intesa ha contribuito a rendere lo show un successo, e De Martino ha riconosciuto il valore della sua presenza in questo contesto.

Il suo approccio fresco e coinvolgente ha portato “Stasera tutto è possibile” a raggiungere picchi di ascolto, rendendolo uno dei programmi più seguiti della rete. La consapevolezza di essere un elemento chiave per il successo del format ha giocato un ruolo cruciale nella sua decisione di rimanere.

Motivi contrattuali e nuove opportunità

Oltre alle pressioni da parte della Rai e alla chimica con il cast, un altro fattore ha influenzato la scelta di Stefano De Martino di continuare a condurre il programma: motivazioni contrattuali. Secondo quanto riportato da FanPage.it, il conduttore è ancora legato a Rai Due per un certo numero di puntate. Sebbene avesse inizialmente desiderato esplorare nuove opportunità, le condizioni contrattuali lo hanno spinto a rimanere.

Questa situazione evidenzia come le dinamiche lavorative nel mondo della televisione possano essere complesse e influenzate da vari fattori, tra cui impegni contrattuali e relazioni professionali. De Martino, pur avendo considerato altre strade, ha infine deciso di continuare a guidare “Stasera tutto è possibile“, un programma che ha contribuito a definire la sua carriera negli ultimi anni.

La permanenza di De Martino alla conduzione del programma rappresenta un’importante notizia per i fan e per il panorama televisivo italiano, promettendo nuove ed entusiasmanti puntate per la prossima stagione.

