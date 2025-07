Dario Maltese debutta con successo alla conduzione di Morning News su Canale 5

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

La nuova avventura televisiva di Dario Maltese ha preso il via ieri con il debutto della nuova edizione di Morning News, il rotocalco estivo mattutino di Canale 5. Affiancato da Carolina Sardelli, Maltese ha portato avanti una formula simile a quella di Mattino Cinque, mantenendo al centro dell’attenzione temi di attualità e cronaca. I risultati del primo episodio sono stati entusiastici, con il pubblico che ha risposto positivamente, facendo registrare ascolti notevoli.

Ascolti record per la prima puntata di Morning News

Il debutto di Dario Maltese ha attirato l’attenzione di un pubblico numeroso, con la prima parte del programma che ha raggiunto una media di 818 mila spettatori, corrispondente a uno share del 22,50%. Nella seconda parte, i telespettatori sono stati 755 mila, con uno share del 20,30%. Questi risultati dimostrano come il pubblico abbia accolto con favore il nuovo format, confermando l’interesse per le tematiche trattate e la conduzione del giornalista.

Confronto con la concorrenza: Morning News supera UnoMattina Estate

Dario Maltese non solo ha ottenuto un esordio brillante, ma ha anche superato la concorrenza di UnoMattina Estate, che è partito con un mese d’anticipo. Il programma di Rai Uno ha registrato uno share del 16,40% con una media di 642 mila spettatori, numeri buoni ma inferiori rispetto a quelli di Maltese. Questo successo rappresenta un segnale positivo per Canale 5, che ha saputo attrarre un pubblico più ampio e coinvolto.

Morning News batte anche l’ultima puntata di Mattino Cinque

Le buone notizie per Dario Maltese non si fermano qui. La prima puntata di Morning News ha fatto registrare ascolti superiori a quelli dell’ultima puntata di Mattino Cinque, condotta da Federica Panicucci e Francesco Vecchi. Quest’ultima ha totalizzato 615 mila spettatori con uno share del 17,60% nella prima parte e 594 mila spettatori con uno share del 16,70% nella seconda. Questo risultato evidenzia il successo immediato di Maltese, che ha già dimostrato di avere un forte appeal sul pubblico.

Altri programmi della mattinata: ascolti significativi per Forum e Camper

Oltre ai risultati di Morning News, la mattinata di ieri ha visto anche buoni ascolti per altri programmi. Barbara Palombelli, con il suo Forum in replica, ha raggiunto il 17,10% di share, con 1 milione e 160 mila spettatori. Su Rai Uno, i programmi Camper in viaggio e Camper hanno ottenuto rispettivamente 895 mila telespettatori con il 15,50% di share e 1 milione e 679 mila spettatori con il 17,93%. Questi dati testimoniano un interesse generale per i contenuti mattutini, rendendo la competizione tra i vari programmi sempre più accesa.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!