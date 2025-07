Storie al bivio Show: ospiti e temi della puntata di stasera su Rai 2

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Questa sera, 1 luglio 2025, alle ore 21.20, Rai 2 trasmetterà l’ultima puntata di Storie al bivio Show, un programma condotto dalla giornalista Monica Setta. Questo spin-off di Storie di donne al bivio, in onda dal 2023, continua a esplorare le scelte significative nella vita di personaggi noti, con un mix di testimonianze e momenti di riflessione. La puntata di stasera promette di essere ricca di emozioni e racconti inediti.

Un format consolidato con ospiti di spicco

Storie al bivio Show si distingue per il suo approccio intimo e diretto, dove i protagonisti si raccontano in modo sincero. La formula del programma rimane invariata: celebrità del mondo dello spettacolo e della cultura si siedono nel salotto di Monica Setta per condividere esperienze personali e professionali. Questa sera, il pubblico avrà l’opportunità di ascoltare storie che toccano il cuore e che invitano a riflettere sulle scelte fatte nel corso della vita.

Tra gli ospiti di questa puntata ci sarà Arianna David, ex Miss Italia 1993, che si racconterà in un’intervista profonda. La sua storia è segnata da momenti di grande difficoltà, come la battaglia contro l’anoressia e un tentativo di suicidio. Arianna condividerà i dettagli di un episodio drammatico in cui, in un momento di grande sofferenza, ha tentato di togliersi la vita, ma è stata salvata dal marito, David Liccioli. Le sue parole, cariche di emozione, offriranno uno spaccato della sua vita e delle sfide affrontate.

Arianna David: tra sofferenza e rinascita

Arianna David non si limiterà a raccontare le sue esperienze più buie, ma parlerà anche della sua rinascita e della gioia di aver trovato nuovamente l’amore. Dopo una separazione difficile dall’ex marito, che l’ha lasciata in una situazione economica precaria, Arianna ha dovuto affrontare momenti di grande solitudine e vulnerabilità. La sua testimonianza include anche l’incontro con un uomo che si è rivelato violento, un capitolo della sua vita che ha segnato profondamente il suo percorso.

Tuttavia, la storia di Arianna non è solo di dolore. La sua relazione attuale con David, che ha accolto i suoi figli e l’ha supportata nel suo percorso di guarigione, rappresenta un nuovo inizio. Arianna sottolinea come l’amore possa avere un potere curativo, permettendole di superare le sue paure e di riappropriarsi della sua vita.

Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi: un amore duraturo

Un altro momento significativo della puntata sarà dedicato a Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi, una delle coppie più longeve della televisione italiana. Sposati dal 1987, i due racconteranno le sfide e le gioie di un matrimonio che dura da quasi quarant’anni. Enzo Paolo, noto coreografo e ballerino, ha recentemente partecipato al Grande Fratello Vip, mentre Carmen ha avuto un ruolo da protagonista nel programma Ne vedremo delle belle di Carlo Conti.

La coppia condividerà anche la loro esperienza come genitori della piccola Maria, nata nel 2013 dopo anni di tentativi di concepimento attraverso la fecondazione assistita. La loro storia rappresenta un esempio di resilienza e amore, mostrando come affrontare insieme le difficoltà possa rafforzare un legame.

Natasha Stefanenko e Luca Sabbioni: una storia d’amore riservata

In studio ci sarà anche Natasha Stefanenko, modella e conduttrice, insieme al marito Luca Sabbioni, imprenditore. La loro storia d’amore è iniziata nel 1993 durante una sfilata, e due anni dopo si sono sposati. La coppia, nota per la sua riservatezza, ha una figlia di nome Sasha e vive nelle Marche, a Sant’Elpidio a Mare. Durante la puntata, Natasha e Luca condivideranno aneddoti sulla loro vita insieme e sull’importanza della famiglia.

Alex Belli e Delia Duran: un matrimonio aperto

Infine, Alex Belli e Delia Duran porteranno una prospettiva diversa sul matrimonio. Sposati dal 26 giugno 2021, i due hanno guadagnato notorietà grazie alla loro partecipazione al Grande Fratello Vip e a Temptation Island Vip. Racconteranno della loro scelta di avere un matrimonio “aperto” e delle sfide che affrontano nel tentativo di allargare la loro famiglia. Delia ha recentemente rivelato di voler ricorrere all’inseminazione artificiale per realizzare il sogno di diventare madre.

Stasera, Storie al bivio Show offrirà uno spaccato autentico e variegato delle vite di personaggi noti, invitando il pubblico a riflettere sulle scelte che plasmano il nostro destino.

