Ilary Blasi torna a condurre “Battiti Live” nel 2025: novità e dettagli sull’evento musicale

Ilary Blasi è pronta a tornare sul palco di “Battiti Live” per la sua edizione del 2025, affiancata da Alvin e dal nuovo arrivato Nicolò De Devitiis. Questo evento musicale, che ha raggiunto la sua 23ª edizione, si svolgerà a Molfetta, in Puglia, e sarà trasmesso su Canale 5 a partire da lunedì 7 luglio. L’evento promette di essere un grande successo, richiamando appassionati di musica da tutta Italia.

Le dichiarazioni dei conduttori

In un’intervista con Tv Sorrisi e Canzoni, i tre conduttori hanno condiviso aneddoti e retroscena interessanti legati alla preparazione del programma. Ilary Blasi ha manifestato il suo entusiasmo per la conduzione, sottolineando il suo amore per i programmi estivi e per la musica: “Ho sempre amato i programmi estivi e la musica mi mette allegria. C’è qualcosa di magico nel presentare su un palco all’aperto con davanti un pubblico e dei tramonti spettacolari”. La sua passione per la musica e l’atmosfera estiva si riflette nella sua attesa per l’evento.

Alvin, che è un volto noto del programma, ha evidenziato l’importanza della varietà generazionale presente quest’anno sul palco. Ha affermato: “Quest’anno c’è un bel mix di generazioni musicali sul palco, e ho notato che i giovani lavorano con impegno e passione”. Questa osservazione mette in luce l’energia e la freschezza che i nuovi artisti portano all’evento, creando un ponte tra diverse epoche musicali.

Nicolò De Devitiis, alla sua prima esperienza con “Battiti Live”, ha espresso la sua gioia e il suo entusiasmo per questa opportunità. Ha dichiarato: “È stata una settimana bellissima , essere qui è un sogno che si avvera”. Le sue parole riflettono l’emozione di entrare a far parte di un evento così significativo e atteso.

La canzone dell’estate 2025

Per quanto riguarda la canzone che rappresenterà l’estate 2025, Ilary Blasi ha indicato “Serenata” di Alessandra Amoroso e Serena Brancale come il brano simbolo della stagione. Ha anche menzionato “Oh me” di Rocco Hunt e Noemi, suggerendo che entrambi i pezzi potrebbero diventare i tormentoni estivi. La scelta di questi brani evidenzia la continua evoluzione della musica pop italiana e la capacità degli artisti di catturare l’essenza dell’estate attraverso le loro canzoni.

L’organizzazione dell’evento

L’assessore alla Polizia Locale di Molfetta, Caterina Roselli, ha espresso il suo apprezzamento per il lavoro svolto dalla Polizia Locale durante “Battiti Live” e “Molfest”. Ha dichiarato: “Grazie a un’organizzazione puntuale, a una presenza costante sul territorio e a un’altissima professionalità, la Polizia Locale ha garantito il regolare svolgimento delle manifestazioni, assicurando condizioni di sicurezza e ordine pubblico esemplari”. Queste parole sottolineano l’importanza di una pianificazione accurata e di un’efficace gestione della sicurezza per il successo di eventi di grande richiamo come “Battiti Live”.

Con un cast di conduttori entusiasti e una lineup musicale promettente, l’edizione 2025 di “Battiti Live” si preannuncia come un evento imperdibile per gli amanti della musica e della cultura pop italiana.

