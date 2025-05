Stefano De Martino: Rai frena su nuovi progetti per tutelare il conduttore

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Stefano De Martino, uno dei volti più noti della televisione italiana, si trova attualmente al centro di una decisione strategica da parte della Rai. Nonostante il suo indiscusso successo e la capacità di attrarre un vasto pubblico, l’azienda ha scelto di bloccare tre nuovi progetti che lo vedevano protagonista. Questa scelta ha suscitato interrogativi sul futuro del conduttore, ma la motivazione sembra essere legata alla volontà di evitare sovraesposizione e possibili insuccessi.

La strategia di tutela della Rai

Secondo quanto riportato da Dagospia, la dirigenza della Rai ha optato per una strategia di protezione nei confronti di De Martino. L’intento è quello di preservare la sua immagine e di evitare che il conduttore possa incorrere in situazioni problematiche. In particolare, la decisione di non promuovere “Stasera Tutto è Possibile” su Rai Uno, nonostante le voci che suggerivano un possibile spostamento del programma sull’ammiraglia, è stata dettata dalla volontà di non sovraccaricare il giovane presentatore. La trasmissione rimarrà quindi su Rai Due, dove ha già dimostrato di ottenere buoni risultati.

I progetti bloccati: “Meglio stasera” e il nuovo quiz

Un altro progetto che ha subito un arresto è la trasposizione televisiva dello spettacolo teatrale “Meglio stasera“, che vede De Martino come protagonista. Inizialmente previsto nel palinsesto di Rai Due, il programma è stato rimosso senza ulteriori comunicazioni ufficiali. Non è chiaro se si tratti di un rinvio o di una cancellazione definitiva, ma il fatto che la Rai abbia deciso di non procedere suggerisce un approccio cauteloso, volto a evitare flop che potrebbero danneggiare la reputazione del conduttore.

In aggiunta, si era parlato di un nuovo programma da lanciare a giugno, concepito per affiancare “Affari Tuoi” nel prime time. Tuttavia, anche questa iniziativa sembra essere stata accantonata, con l’intenzione di prolungare la durata del quiz show. La Rai preferisce puntare su contenuti consolidati e sicuri, evitando esperimenti che potrebbero rivelarsi rischiosi in un periodo delicato.

La situazione attuale di De Martino in Rai

La situazione di Stefano De Martino è stata definita da Dagospia come “blindato e intoccabile”. L’azienda sta lavorando per garantire la sua stabilità e per proteggere il suo percorso professionale. Nonostante le scelte conservative della Rai, ci si interroga su cosa riserverà la prossima stagione. È possibile che, con il passare del tempo, si possano prendere decisioni più audaci riguardo ai progetti del conduttore.

Un aspetto da tenere d’occhio è il Festival di Sanremo del 2027, dove De Martino è considerato il candidato ideale per succedere a Carlo Conti. La sua carriera continua a evolversi, e la Rai potrebbe decidere di investire su di lui in occasioni future, quando le condizioni saranno più favorevoli.

