Stefano De Martino racconta il suo addio ad Amici e il sogno di diventare conduttore

Stefano De Martino, noto conduttore del programma “Affari Tuoi“, ha recentemente condiviso dettagli significativi sulla sua carriera durante un’intervista nel podcast di Marcello Sacchetta. In questo incontro, De Martino ha affrontato il tema della sua transizione da conduttore del daytime di “Amici” a inviato de “L’Isola dei Famosi“. Questa scelta, che ha segnato un momento cruciale nella sua carriera, è stata descritta come complessa e carica di emozioni.

La decisione di lasciare Amici per L’Isola dei Famosi

Nel corso del podcast, Stefano De Martino ha rivelato che la sua decisione di abbandonare “Amici” è stata una delle più difficili della sua carriera. L’ex marito di Belen Rodriguez ha spiegato che l’opportunità di lavorare come inviato in Honduras per “L’Isola dei Famosi” rappresentava un passo importante verso la sua affermazione professionale. De Martino ha dichiarato: “Quella cosa è stata veramente difficile… L’accettai proprio per provare a farcela un po’ con le mie forze…”. Questo passaggio ha segnato un cambiamento significativo nella sua vita lavorativa, portandolo a confrontarsi con nuove sfide e responsabilità.

La scelta di lasciare un programma di successo come “Amici” non è stata presa alla leggera. De Martino ha dovuto considerare non solo le opportunità che si presentavano, ma anche le incertezze legate a un nuovo ruolo. La sua esperienza all’Isola ha rappresentato un banco di prova, un’opportunità per dimostrare le sue capacità in un contesto diverso da quello a cui era abituato.

Le sfide di diventare conduttore

Durante la conversazione con Sacchetta, De Martino ha parlato delle difficoltà che ha affrontato nel tentativo di affermarsi come conduttore. Ha rivelato che, sebbene il suo sogno fosse quello di diventare un conduttore a tutti gli effetti, il suo debutto all’Isola dei Famosi non è stato semplice. “C’era il sogno di rendersi indipendenti, di provare a fare il conduttore a tutti gli effetti… Quello era un piccolo step, ma è stato complicato perché non avevo alcuna esperienza in quel ruolo…”, ha affermato.

Questa mancanza di esperienza ha comportato una pressione notevole per De Martino, che ha confessato di non aver vissuto quel periodo con serenità. “Ero parecchio sotto pressione, non ero sereno…”, ha dichiarato, evidenziando le difficoltà emotive e professionali che ha dovuto affrontare. La sua vulnerabilità in quel momento ha reso il suo percorso ancora più significativo, mostrando come anche i professionisti più noti possano trovarsi in situazioni di incertezza.

Un piano B e la vita da padre

In un altro momento dell’intervista, De Martino ha rivelato di avere un piano B per il suo futuro lavorativo. Ha espresso il desiderio di lavorare nella parte produttiva degli spettacoli, affermando: “Il mio piano B sarebbe lavorare nella parte produttiva degli spettacoli… Mi piacerebbe produrre spettacoli per altri…”. Questa ambizione dimostra la sua versatilità e la volontà di esplorare nuove strade nel mondo dello spettacolo.

L’ex marito di Belen Rodriguez ha anche accennato a proposte già ricevute in questo ambito, rivelando che ci sono stati interessamenti da parte di terzi. Inoltre, ha condiviso un aspetto più personale della sua vita, raccontando di come videochiami sempre il figlio Santiago prima di andare in scena. Questa abitudine rappresenta per lui un modo per rimanere ancorato alla realtà e per trovare tranquillità prima di affrontare le sfide lavorative. “Quasi sempre prima di iniziare a fare qualcosa videochiamo mio figlio ed è il mio modo per riagganciarmi alla mia vita normale… Mi tranquillizza e mi piace informarlo di quello che faccio…”, ha spiegato.

Dopo ogni spettacolo, De Martino si riunisce con gli autori per fare il punto della situazione, dimostrando un approccio professionale e riflessivo verso il suo lavoro. La sua capacità di bilanciare la vita professionale con quella personale è un aspetto che lo caratterizza e che contribuisce al suo successo nel mondo dello spettacolo.

