Stefano De Martino: due stop inaspettati per il conduttore di Rai

Stefano De Martino ha dominato la scena televisiva italiana nell’ultima stagione, conquistando il pubblico con le sue performance. Il presentatore ha ottenuto risultati straordinari con il programma “Affari Tuoi“, superando la concorrenza e mantenendo alta l’attenzione del pubblico. Tuttavia, nonostante il suo successo, sono emersi alcuni retroscena che rivelano difficoltà inaspettate per il conduttore. Recenti notizie, riportate dal giornalista Giuseppe Candela su Dagospia.it, svelano che la Rai ha rifiutato due progetti significativi per De Martino, sollevando interrogativi sulle sue future apparizioni in tv.

Il rifiuto della Rai per il nuovo programma

Secondo quanto riportato, la Rai ha negato a Stefano De Martino la possibilità di trasmettere il suo programma “STEP” sull’ammiraglia, oltre a cancellare un atteso spettacolo teatrale che era stato annunciato nel palinsesto. Queste decisioni sono state interpretate come un segnale di preoccupazione da parte dei dirigenti della Rai riguardo ai potenziali ascolti. Candela ha evidenziato che la mancata promozione dell’ultima puntata di “Stasera tutto è possibile” su Rai1 ha contribuito a questa situazione, con la settimana successiva che ha visto il rinvio dello spettacolo teatrale.

Il giornalista ha sottolineato che la Rai ha ritenuto il progetto teatrale di De Martino non sufficientemente forte per essere inserito nel palinsesto, suggerendo che la paura di un possibile insuccesso possa aver influenzato le decisioni aziendali. Questo scenario ha sollevato interrogativi sulla direzione futura della carriera di De Martino e sulle sue opportunità all’interno della rete pubblica.

Un nuovo game show sfumato all’ultimo momento

Oltre ai progetti già menzionati, Giuseppe Candela ha rivelato che Stefano De Martino era in corsa per condurre un nuovo game show nell’access prime time durante l’estate. Tuttavia, anche questa opportunità è svanita all’ultimo momento. Secondo le informazioni fornite, la Rai aveva pianificato di testare un nuovo format a partire da giugno, ma alla fine ha deciso di non procedere.

Il motivo di questo ripensamento sembra essere legato alla paura di non raggiungere gli ascolti desiderati, simili a quelli ottenuti con “Affari Tuoi“. Candela ha riportato le parole di alcuni dirigenti della Rai, che hanno espresso preoccupazione per il rischio di non superare il 30% di share, un obiettivo ambizioso che ha caratterizzato il successo di De Martino. Questo timore ha portato a una decisione conservativa, optando per la sicurezza di un programma già collaudato piuttosto che rischiare con un nuovo format.

La strategia della Rai: allungare “Affari Tuoi”

Con l’abbandono del nuovo game show, la Rai ha deciso di prolungare la messa in onda di “Affari Tuoi” di circa venti puntate. Questa scelta rappresenta un tentativo di mantenere alta l’attenzione del pubblico e di garantire ascolti stabili nella fascia oraria di access prime time. Giuseppe Candela ha commentato questa mossa, suggerendo che potrebbe rivelarsi una strategia vincente per l’azienda.

Nel frattempo, Stefano De Martino è atteso in onda su Rai Uno con uno speciale di “Affari Tuoi“, dove si troverà a fronteggiare il programma “The Couple” condotto da Ilary Blasi. Questa sfida televisiva rappresenta un ulteriore banco di prova per il conduttore, che dovrà dimostrare la sua capacità di attrarre il pubblico anche in un contesto competitivo. Le prossime settimane potrebbero riservare sorprese e nuove opportunità per De Martino, mentre la Rai continua a monitorare l’andamento degli ascolti e le reazioni del pubblico.

