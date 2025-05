Stasera torna Belve 2025: gli ospiti della puntata del 20 maggio su Rai 2

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Riprende questa sera, dopo la pausa legata all’Eurovision, il ciclo di puntate di Belve 2025, il programma di interviste condotto da Francesca Fagnani. L’appuntamento è fissato per le 21.20 su Rai 2, dove quattro ospiti di spicco si siederanno sul celebre sgabello. Tra di loro ci sono l’attore Raz Degan, la vincitrice del Grande Fratello 3 Floriana Secondi, la cuoca Benedetta Rossi e l’attore Michele Morrone.

Raz Degan: tra spiritualità e relazioni

Raz Degan, noto per il suo celebre spot degli anni ’90, si racconta senza filtri nello studio di Belve. Durante l’intervista, Francesca Fagnani riporta alla mente un episodio dell’Isola dei Famosi, dove Rocco Siffredi rivelò a Malena che Degan non praticava più sesso da circa dieci anni, affermando di essere diventato “spirituale”. L’attore smentisce questa affermazione, spiegando di aver praticato il “brahmachari”, una disciplina che implica il mantenimento dell’energia sessuale. “Fai sesso ma non eiaculi”, chiarisce Degan, rivelando di seguire questa pratica da oltre vent’anni.

Il discorso si sposta poi sul suo rapporto con le droghe, in particolare con l’Ayahuasca, che definisce un allucinogeno capace di portare sia a momenti di illuminazione che a esperienze più oscure. Degan racconta anche di un blitz antidroga che colpì lui e Paola Barale durante una vacanza nei primi anni 2000. “Era tutto finto. La macchina mediatica era la vera belva”, afferma, confermando che il blitz è realmente avvenuto. Riguardo alla sua lunga relazione con Paola Barale, durata dal 2001 al 2015, Degan sottolinea che non la considera un fallimento, ma piuttosto un legame profondo.

Floriana Secondi: tra risate e rivelazioni

Floriana Secondi, vincitrice della terza edizione del Grande Fratello, si presenta nello studio di Belve con grande energia. Alternando momenti di ilarità a racconti più intimi, risponde alle domande di Francesca Fagnani con sincerità. Quando la giornalista le chiede del suo rapporto con il figlio adolescente Domiziano, la Secondi rivela che il ragazzo si vergogna spesso di lei, descrivendoli come due persone molto diverse. Racconta anche di un episodio in cui, preoccupata per le domande del figlio, lo portò da un esorcista, temendo che potesse essere posseduto.

La conversazione si sposta poi su temi più delicati, come la separazione dei suoi genitori e i problemi di tossicodipendenza della madre. Floriana racconta di aver trascorso 14 anni in collegio e di aver scoperto le reali ragioni della situazione solo da adolescente. “Pensavo di non essere voluta”, confessa, aggiungendo che, nonostante le difficoltà, ha sempre trovato la forza per sostenere gli altri bambini in collegio.

Michele Morrone: il percorso da Bitonto a Hollywood

Michele Morrone, attore e modello, ripercorre il suo viaggio da Bitonto a Hollywood. Durante l’intervista, si definisce un “divo internazionale” e spiega di non aver mai pensato di rimanere nel “circoletto italiano”. Francesca Fagnani gli chiede se il suo successo lo abbia reso oggetto di invidia, e lui conferma che esiste un forte pregiudizio nei suoi confronti.

Parlando del suo grande successo con il film Netflix “365 giorni”, Morrone ammette che il successo è stato travolgente. Riferendosi alla sua opinione sugli attori italiani, dichiara di non essere interessato ai premi David di Donatello, preferendo la qualità e l’umiltà delle star di Hollywood. La conversazione si sposta poi sulla sua ex moglie, Rouba Saadeh, e sul dolore per la fine della loro relazione. “Ho affrontato una depressione profonda”, confessa, rivelando di aver usato l’alcol come anestetico per il dolore.

Morrone racconta anche di una relazione in cui la sua partner gli somministrava “pozioni d’amore” senza che lui lo sapesse, un episodio che ha segnato un capitolo difficile della sua vita. Infine, rispondendo a una domanda su un bacio gay nel film, rivela di aver baciato altri uomini per curiosità, ma non per motivi sentimentali.

Benedetta Rossi: la food influencer e il suo percorso

Benedetta Rossi, la food influencer più seguita d’Italia, condivide con Francesca Fagnani i suoi inizi come videoblogger. Racconta di un periodo difficile in cui aveva perso fiducia in se stessa, e di come i messaggi di gratitudine per le sue ricette l’abbiano aiutata a ritrovare il sorriso. “È stata una sorta di terapia”, afferma.

Durante l’intervista, si parla anche di una polemica che l’ha coinvolta riguardo alla qualità delle sue ricette. Benedetta esprime il suo disappunto per le critiche rivolte alla sua community, affermando di aver perso la pazienza per la cattiva informazione. La conversazione si sposta poi su temi più personali, come il desiderio di avere figli e il dolore per la loro assenza. Benedetta e suo marito hanno affrontato questa situazione insieme, trovando modi alternativi per esprimere il loro amore.

La puntata di stasera promette di essere ricca di emozioni e rivelazioni, con ospiti pronti a condividere le loro storie in un’atmosfera intima e coinvolgente.

