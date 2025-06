Stasera su Sky: Money Road presenta una tentazione lussuosa con Enzo Miccio

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il programma “Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo” torna stasera, 26 giugno 2025, su Sky e in streaming su NOW, promettendo un episodio ricco di colpi di scena e sfide emozionanti. Con un montepremi in calo e tensioni crescenti tra i concorrenti, la Compagnia delle Tentazioni si prepara a vivere un momento cruciale. L’attesa tentazione di stasera è rappresentata da Enzo Miccio, noto per il suo stile e il suo glamour.

La situazione attuale della compagnia delle tentazioni

La tensione all’interno della Compagnia delle Tentazioni di “Money Road” è palpabile. I dodici concorrenti, tra cui nomi come Alice, Alvise, Benedetta, Enrico, Francesco, Grazia, Marco, Roberta, Saveria e Yaser, si trovano a dover affrontare non solo la fatica fisica del trekking nella giungla, ma anche le dinamiche interne che si sono create. Le alleanze e le rivalità sono emerse in modo evidente, con alcuni concorrenti che puntano a risparmiare il più possibile, mentre altri non riescono a resistere alla tentazione di spendere per vivere esperienze lussuose.

Il montepremi, inizialmente fissato a 300.000 euro, è stato ridotto a 218.300 euro, a causa delle scelte discutibili dei concorrenti. In particolare, Enrico ha ceduto alla tentazione di una suite galleggiante, mentre Alice e Grazia hanno prelevato 4.000 euro dal bancomat, un privilegio riservato al caposquadra e a un suo amico. La quarta puntata ha visto anche coppie di concorrenti decidere se prelevare 2.000 euro dal conto comune, accettando di spendere ulteriori 1.000 euro per le spese bancarie. Queste scelte hanno portato a un clima di competizione e strategia, con bugie e inganni che si intensificano.

La tentazione di enzo miccio: un’esperienza esclusiva

Nella puntata di stasera, i concorrenti si troveranno di fronte a una tentazione senza precedenti: uno yacht di lusso, gestito da Enzo Miccio. Questo evento esclusivo promette di essere un’esperienza indimenticabile, con party in piscina, DJ, cena servita al tavolo e pernottamento in camere dotate di bagno privato. Al mattino, gli ospiti potranno gustare una colazione preparata con cura. La domanda è: i concorrenti sapranno resistere a questa lussuosa proposta, o cederanno alla tentazione di vivere una notte da sogno?

La location di questa sfida è la splendida Malesia, dove il mare e la sabbia faranno da cornice a un episodio che si preannuncia scoppiettante. Con l’ultima puntata in arrivo la prossima settimana, il destino del montepremi e delle alleanze è appeso a un filo. I concorrenti dovranno decidere se investire nel divertimento immediato o mantenere la calma in vista della finale.

L’appuntamento imperdibile di stasera

“Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo” va in onda stasera, 26 giugno 2025, su Sky Uno alle ore 21.15, in simulcast su TV8 alle ore 21.30 e in streaming su NOW. Con le emozioni alle stelle e le dinamiche di gruppo che si fanno sempre più complesse, i telespettatori possono aspettarsi scintille e sorprese. La Compagnia delle Tentazioni è pronta a vivere un’altra serata di sfide e scelte difficili, mentre il montepremi continua a diminuire. Non resta che sintonizzarsi per scoprire come si evolverà la situazione e quali decisioni prenderanno i concorrenti di fronte a Enzo Miccio e alla sua tentazione lussuosa.

