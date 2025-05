Stasera su Sky: Antonino Cannavacciuolo in missione a Robbiate per salvare La Tasca

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il programma “Cucine da Incubo” torna in onda stasera, 11 maggio 2025, con una nuova avvincente puntata. Antonino Cannavacciuolo si dirige a Robbiate, un comune in provincia di Lecco, per intervenire nel ristorante La Tasca. Questa taverna, ispirata alla tradizione venezuelana, è diventata teatro di conflitti familiari e crisi economica. L’appuntamento è fissato per le 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW.

La missione di Antonino Cannavacciuolo a Robbiate

Antonino Cannavacciuolo, noto chef e personaggio televisivo, si prepara ad affrontare una nuova sfida a Robbiate, un comune situato nella suggestiva Brianza. Il ristorante La Tasca, gestito da Giovanni e Isabel, è in difficoltà. Giovanni, ex camionista, e sua moglie, di origini italovenezuelane, hanno aperto il locale con l’intento di ricreare l’atmosfera vivace delle taverne venezuelane, dove la convivialità e il buon cibo sono protagonisti. Tuttavia, la realtà è ben diversa: il ristorante è diventato un “ring” di scontri familiari, con tensioni che minacciano non solo l’attività, ma anche i legami tra i membri della famiglia.

La crisi del ristorante è aggravata da debiti crescenti e da una clientela in calo. Giovanni e Isabel non devono affrontare solo le difficoltà economiche, ma anche le preoccupazioni per il loro figlio Giorgio. Ex pugile promettente, Giorgio ha visto la sua carriera sportiva interrompersi bruscamente a causa della morte del suo allenatore. Questo evento ha scatenato una serie di conflitti tra padre e figlio, con Giovanni che desidera un futuro luminoso per Giorgio, mentre il giovane si sente sopraffatto dalla pressione e dalla sensazione di aver deluso le aspettative familiari.

Le sfide del ristorante La Tasca

Nell’episodio di stasera, Antonino Cannavacciuolo non avrà solo il compito di risollevare le sorti del ristorante, ma anche di supportare Giorgio in un momento delicato della sua vita. Lo chef si impegnerà a ristrutturare il locale, apportando modifiche al menu e suggerendo strategie per attrarre nuovi clienti. La trasformazione del ristorante non sarà solo fisica, ma anche emotiva, con l’obiettivo di ricreare un ambiente accogliente e stimolante.

Il format di “Cucine da Incubo” prevede una ristrutturazione completa del locale, che dovrà avvenire in tempi record. Questo processo non si limita all’aspetto estetico, ma coinvolge anche la gestione degli affari e le dinamiche familiari. Antonino dovrà affrontare le tensioni tra i membri della famiglia, cercando di ricucire i rapporti e di infondere nuova energia a Giorgio, affinché possa ritrovare la sua passione per lo sport e la vita.

Il futuro di Cucine da Incubo

Dopo la puntata di questa settimana, Antonino Cannavacciuolo si preparerà a raggiungere l’ultima tappa della sua avventura, che lo porterà a Montella, in provincia di Avellino. “Cucine da Incubo” continua a catturare l’attenzione del pubblico, offrendo non solo un intrattenimento di qualità, ma anche uno spaccato della realtà di molti ristoratori italiani. Ogni domenica, gli spettatori possono seguire le avventure di Cannavacciuolo, che con la sua esperienza e umanità cerca di riportare alla luce attività in difficoltà, restituendo speranza e futuro a chi ha perso la strada. La puntata di stasera promette di essere un episodio ricco di emozioni e colpi di scena, da non perdere.

