Stasera su Rai4: il thriller avvincente “Black Box – La scatola nera” con Pierre Niney

Questa sera, sabato 7 giugno 2025, alle 21:20, Rai4 presenta “Black Box – La scatola nera“, un film francese del 2021 che segna l’inizio del ciclo “Thriller ad alta quota“. Diretto da Yann Gozlan, il film si distingue per la sua trama avvincente e per un cast di talento, guidato dall’attore Pierre Niney. La pellicola esplora un’indagine su un disastro aereo avvolto nel mistero, offrendo al pubblico un’esperienza ricca di suspense e colpi di scena.

La trama: un’indagine tra mistero e ossessione

La storia di “Black Box – La scatola nera” prende avvio con la tragica caduta dell’Atrian-800, un volo che partiva da Dubai e si dirigeva verso Parigi. Il velivolo precipita sulle Alpi dell’Alta Savoia, causando la morte di oltre 300 persone. La mancanza di una spiegazione chiara per l’incidente porta il Bureau di indagini per la sicurezza dell’aviazione civile a coinvolgere Mathieu Vasseur, un giovane e promettente analista interpretato da Pierre Niney.

Inizialmente, l’incarico di Mathieu sembra essere un compito di routine: esaminare la scatola nera del velivolo per scoprire le cause del disastro. Tuttavia, man mano che l’indagine avanza, l’analista si trova di fronte a incongruenze e anomalie che lo spingono a esplorare piste alternative. La sua dedizione al lavoro si trasforma in un’ossessione personale, portandolo a sfidare gli ordini dei superiori e a mettere a rischio la propria carriera.

Il film si sviluppa in un crescendo di tensione, mentre Mathieu si immerge sempre di più nella ricerca della verità, affrontando non solo le pressioni esterne, ma anche i propri demoni interiori. La sua determinazione a scoprire cosa sia realmente accaduto all’Atrian-800 lo conduce a situazioni pericolose, rendendo la trama avvincente e coinvolgente.

Cast e personaggi: un ensemble di talento

“Black Box – La scatola nera” vanta un cast di attori di grande spessore, ognuno dei quali contribuisce a dare vita a personaggi complessi e ben delineati. Pierre Niney interpreta il protagonista Mathieu Vasseur, un giovane analista che si trova a dover affrontare una situazione ben più grande di lui. Accanto a lui, Lou de Laâge interpreta Noémie Vasseur, la quale aggiunge un ulteriore strato di profondità alla narrazione.

Altri membri del cast includono André Dussollier nel ruolo di Philippe Rénier, Sébastien Pouderoux come Xavier Renaud, e Olivier Rabourdin nel ruolo di Victor Pollock. La presenza di attori come Guillaume Marquet, Mehdi Djaadi, Anne Azoulay e Aurélien Recoing arricchisce ulteriormente il film, creando un insieme di relazioni e dinamiche che si intrecciano nel corso della storia.

La varietà di personaggi contribuisce a rendere l’indagine di Mathieu ancora più intrigante, poiché ognuno di loro porta con sé segreti e motivazioni che si rivelano cruciali per la risoluzione del mistero.

Riconoscimenti e distribuzione del film

“Black Box – La scatola nera” ha ricevuto un’ottima accoglienza da parte della critica, tanto da essere candidato a cinque Premi César nel 2022. Tra le nomination spiccano quelle per il miglior attore, attribuita a Pierre Niney, e per la miglior sceneggiatura originale. Inoltre, il film è stato riconosciuto per la sua colonna sonora, il montaggio e il sonoro, evidenziando la qualità della produzione.

Distribuito in Francia da Studiocanal l’8 settembre 2021, il film ha trovato spazio anche nelle sale belghe grazie a Anga Distribution. In Italia, “Black Box – La scatola nera” è stato reso disponibile su Sky Cinema Uno il 6 luglio 2022, permettendo al pubblico italiano di apprezzare questa avvincente opera cinematografica.

Con una trama avvincente, un cast di talento e riconoscimenti significativi, “Black Box – La scatola nera” si presenta come un appuntamento imperdibile per gli amanti del thriller.

