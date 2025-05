Stasera su Rai2: La seconda puntata di Belve con Francesca Fagnani e ospiti di spicco

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Martedì 6 maggio 2025, il palinsesto di Rai2 si arricchisce con la seconda puntata della nuova edizione di “Belve“, il programma condotto da Francesca Fagnani. Questa serata promette di offrire un mix di emozioni e rivelazioni, con ospiti pronti a mettersi in gioco e a rispondere senza filtri alle domande incisive della conduttrice.

Gli ospiti della serata

Nella puntata di oggi, Francesca Fagnani avrà il piacere di intervistare tre personalità di spicco del panorama italiano. Tra gli ospiti ci sarà Alessandro Preziosi, un attore noto per il suo fascino e per una carriera che spazia tra cinema e teatro. La sua presenza promette di arricchire il dibattito con aneddoti e riflessioni sulla sua vita professionale e personale.

Accanto a lui, ci sarà Paola Iezzi, la voce inconfondibile del pop italiano e metà del celebre duo Paola & Chiara. La sua esperienza nel mondo della musica e il suo percorso artistico offriranno spunti interessanti per una conversazione che toccherà temi di attualità e di vita quotidiana.

Infine, Milly D’Abbraccio, attrice ed ex politica, porterà sul palco la sua personalità vivace e fuori dagli schemi. La sua partecipazione arricchirà il programma con una prospettiva unica, grazie alla sua esperienza sia nel mondo dello spettacolo che in quello politico.

La conduzione di Francesca Fagnani

Francesca Fagnani, con il suo stile incisivo e diretto, continua a essere il cuore pulsante di “Belve“. La conduttrice, nota per la sua capacità di scavare a fondo nei temi affrontati, si prepara a guidare una serata di interviste che promettono di essere intense e rivelatrici. Ogni faccia a faccia è un’opportunità per gli ospiti di mostrarsi in una luce diversa, lontano dalle apparenze e dalle maschere del mondo dello spettacolo.

La Fagnani è conosciuta per il suo approccio senza sconti, capace di porre domande scomode e stimolanti. Questo stile ha reso il programma un appuntamento atteso dal pubblico, che si aspetta di vedere i propri beniamini in situazioni inedite e autentiche.

Novità di questa edizione

Una delle novità più interessanti di questa edizione è l’introduzione di Serena Brancale, che arricchisce il format con momenti musicali. Ogni puntata prevede una sua esibizione, in cui la talentuosa artista propone una cover d’autore, creando un’atmosfera emozionale e raffinata. Questo elemento musicale si integra perfettamente con le interviste, offrendo al pubblico un’esperienza completa e coinvolgente.

La struttura di “Belve” rimane fedele alla formula che ha reso il programma un successo: tre ospiti per serata, un ritmo serrato e un’atmosfera intima. Le domande incisive della Fagnani sono destinate a lasciare il segno, mentre il finale con la sigla di chiusura, che raccoglie i momenti più divertenti e spontanei, continua a essere uno dei momenti più attesi dal pubblico.

La seconda puntata di “Belve” è in programma questa sera, a partire dalle 21.20 su Rai2, e promette di regalare emozioni e sorprese a tutti gli spettatori.

