Nuovo trionfo a Reazione a Catena: le Trerapiste sconfiggono i Tiri Liberi e conquistano il montepremi

Il 22 giugno 2025 ha segnato un cambiamento significativo nel popolare quiz televisivo “Reazione a Catena“. Dopo un lungo regno, il trio dei Tiri Liberi ha dovuto cedere il passo a un nuovo gruppo di concorrenti, le Trerapiste, che hanno dimostrato abilità e strategia nel corso della puntata. Questo evento ha suscitato un acceso dibattito tra i fan del programma, con reazioni contrastanti sui social media.

La fine dell’era dei Tiri Liberi

Dopo due settimane di successi, il team dei Tiri Liberi, composto da Sabrina, Fabio e Luca, ha visto la propria avventura giungere al termine. La loro eliminazione è avvenuta durante una Intesa Vincente, in cui hanno commesso diversi errori nelle definizioni. Nonostante i tentativi di mantenere il titolo, il trio di Codroipo, in provincia di Udine, non è riuscito a difendere la propria posizione contro le avversarie romane. Le Trerapiste, infatti, hanno mostrato una preparazione notevole, riuscendo a trovare ben otto termini corretti, superando così i Tiri Liberi.

Le Trerapiste, un gruppo di tre professioniste della salute, hanno saputo sfruttare al meglio le loro competenze e la loro intesa, portando a casa un bottino che ha sorpreso molti. La loro vittoria ha segnato un momento di grande emozione, non solo per loro, ma anche per i telespettatori che hanno seguito con interesse l’evoluzione della competizione.

Le Trerapiste: chi sono le nuove campionesse

Il trio vincente è composto da Francesca D., Francesca e Virginia, tutte provenienti da Roma e attive nel campo della terapia. Francesca D. e Virginia sono logopediste, mentre l’altra Francesca si occupa di Neuropsicomotricità. Questo background professionale ha ispirato il loro soprannome, “Trerapiste“, un gioco di parole che riflette sia la loro professione che la loro determinazione nel gioco.

Le Trerapiste hanno iniziato la loro avventura con un montepremi di 89.000 euro. Grazie alla loro abilità, sono riuscite a incrementare la somma fino a 11.125 euro prima di affrontare l’Ultima Parola. Qui, hanno dovuto affrontare una sfida decisiva, che ha messo alla prova la loro capacità di pensare rapidamente e di lavorare in squadra.

L’Ultima Parola e il montepremi conquistato

Nell’Ultima Parola, le Trerapiste hanno dovuto trovare un termine che si inserisse tra “Tocco” e “Comando“. La parola scelta è stata “Controllo“, che ha permesso loro di vincere ulteriori 5.563 euro. Questa somma, sebbene non sufficiente a superare il montepremi accumulato dai Tiri Liberi, rappresenta comunque un traguardo importante per il nuovo team.

La vittoria delle Trerapiste ha generato un mix di emozioni tra i fan del programma. Mentre alcuni festeggiano il nuovo trionfo, altri esprimono dispiacere per la fine dell’era dei Tiri Liberi. La competizione, che continua a coinvolgere il pubblico, dimostra come il quiz possa riservare sorprese e colpi di scena, mantenendo alta l’attenzione degli spettatori.

La puntata del 22 giugno 2025, quindi, non è stata solo un cambio di guardia, ma un momento di celebrazione per le nuove campionesse, che hanno saputo dimostrare il loro valore e la loro preparazione in un contesto di alta pressione.

