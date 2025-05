Stasera su Rai2: il quarto appuntamento di Audiscion con Gigi & Ross ed Elisabetta Gregoraci

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Lunedì 26 maggio 2025, Rai2 presenta il quarto episodio di “Audiscion“, un programma che mescola comicità e satira. Condotto da Gigi & Ross insieme a Elisabetta Gregoraci, lo show promette di intrattenere il pubblico con ospiti speciali e sketch divertenti. La trasmissione andrà in onda alle 21.20 e offrirà un mix di umorismo e attualità, prendendo di mira i vizi e le virtù degli italiani.

Ospiti e contenuti della puntata

Nella puntata di oggi, il protagonista sarà Sergio Assisi, noto attore e comico, che si unirà a Gigi & Ross per una serata all’insegna del divertimento. “Audiscion” si distingue per il suo approccio originale alla satira, utilizzando parodie e monologhi che riflettono le opinioni del pubblico presente in studio. Questo format consente di affrontare temi di attualità e personaggi famosi in modo leggero e divertente.

Il programma non si limita a un semplice intrattenimento; offre anche uno spazio per la riflessione attraverso l’umorismo. Con la sua capacità di commentare la società italiana, “Audiscion” diventa un punto di riferimento per chi cerca un’alternativa alle tradizionali trasmissioni di prima serata.

I protagonisti della serata

Oltre a Sergio Assisi, il quarto appuntamento di “Audiscion” vedrà la partecipazione di diversi volti noti della televisione italiana. Gabriella Germani interpreterà un’inedita Laura Morante, mentre Imma Tataranni e Lilli Gruber faranno la loro apparizione. Alessandro Bianchi e Michelangelo Pulci si cimenteranno in sketch con il noto storico Alessandro Barbero e il suo assistente Igor, mentre Federica Cifola vestirà i panni di Iva Zanicchi.

Non mancheranno le incursioni di Claudio Lauretta, che porterà sul palco la sua versione di Donald Trump, e David Pratelli, che si trasformerà in Luciano Spalletti. Anche Carlo Conti e Leonardo Fiaschi si uniranno al divertimento, interpretando rispettivamente Jannik Sinner e Andrea Scanzi.

Un mix di comicità e attualità

“Audiscion” si distingue per la sua capacità di unire comicità e attualità, creando un’atmosfera di leggerezza e riflessione. I monologhi e le parodie offrono uno spaccato della società italiana, affrontando temi che spaziano dalla politica alla cultura pop. Grazie alla partecipazione del pubblico, il programma riesce a catturare le opinioni e le emozioni di chi assiste in diretta, rendendo ogni puntata unica e coinvolgente.

La serata di oggi promette di essere ricca di sorprese e risate, con un cast di ospiti che saprà intrattenere e divertire. Non resta che sintonizzarsi su Rai2 alle 21.20 per vivere un’altra avventura di “Audiscion“.

