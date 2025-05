Stasera su Rai2: Audiscion con Gigi & Ross e Elisabetta Gregoraci, ospiti d’eccezione

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Lunedì 12 maggio 2025, gli spettatori possono prepararsi a una serata all’insegna del divertimento e della comicità con il secondo appuntamento di Audiscion, in onda su Rai2. Il programma, condotto da Gigi & Ross insieme a Elisabetta Gregoraci, promette di intrattenere il pubblico con una serie di ospiti straordinari e sketch esilaranti.

Ospiti speciali e sorprese in arrivo

La puntata di questa sera si preannuncia ricca di sorprese, a partire dalla presenza di Francesco Paolantoni, uno dei volti più amati della comicità italiana. La sua partecipazione è attesa con grande entusiasmo, poiché il comico è noto per il suo umorismo incisivo e il suo carisma sul palco.

Un altro grande ritorno è quello di Paolo Hendel, che tornerà a vestire i panni di Carcarlo Pravettoni, un personaggio iconico della satira televisiva italiana. Con il suo stile cinico e dissacrante, Hendel è in grado di far riflettere il pubblico attraverso la risata, rendendolo un ospite imperdibile per gli amanti della comicità.

In scena anche Emanuela Aureli, celebre per le sue straordinarie imitazioni, che promette di conquistare il pubblico con i suoi travestimenti vocali e mimici. La talentuosa Gabriella Germani sarà presente per interpretare due personaggi molto amati: la giornalista Lilli Gruber e l’amatissima Imma Tataranni, regalando momenti di grande ilarità.

Un parterre di comici per una serata indimenticabile

La lista degli ospiti non finisce qui. Il camaleontico Marco Marzocca e l’ironica Rosalia Porcaro si uniranno al cast, insieme agli intramontabili Cavalli Marci, composti da Alessandro Bianchi, Michelangelo Pulci ed Enrique Balbontin. Questi ultimi sono pronti a proporre sketch inediti e a far rivivere alcuni dei loro personaggi più amati dal pubblico.

La serata sarà arricchita anche dalle incursioni di imitatori di spicco del panorama italiano. Leonardo Fiaschi interpreterà un nostalgico Amadeus, mentre Claudio Lauretta si cimenterà nei panni di un improbabile Donald Trump e di Gerry Scotti. David Pratelli, infine, darà vita a un convincente Christian De Sica.

Non mancheranno neppure nuove promesse del cabaret, come Nathan Kiboba, che avrà l’opportunità di farsi conoscere da un pubblico più ampio.

Comici storici e nuovi talenti

La seconda puntata di Audiscion vedrà anche la partecipazione di comici storici e nuovi volti del cabaret italiano. Tra questi, Stefano Chiodaroli, Max Paiella, Vincenzo Albano, Federica Cifola, Zep Ragone e Felicia Del Prete. Questi artisti contribuiranno con sketch, monologhi e improvvisazioni, creando un mix di comicità che promette di intrattenere e divertire il pubblico da casa.

La serata di oggi, lunedì 12 maggio, si preannuncia quindi come un evento da non perdere per tutti gli appassionati di comicità. Audiscion andrà in onda a partire dalle 21.20 su Rai2, offrendo un’ora e mezza di puro intrattenimento.

