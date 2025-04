Stasera su Rai1: Un viaggio nella storia di Istanbul con “Ulisse, il piacere della scoperta”

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Lunedì 28 aprile, in prima serata su Rai1, Rai Cultura presenta il terzo appuntamento della stagione con “Ulisse, il piacere della scoperta”. Questa puntata è dedicata a Istanbul, una città che ha vissuto tre epoche storiche significative e che continua a incantare con il suo patrimonio culturale e architettonico. Alberto Angela guiderà gli spettatori in un affascinante viaggio tra le meraviglie e i segreti di questa metropoli, esplorando le sue radici storiche e i personaggi che l’hanno caratterizzata.

Istanbul: La città che visse tre volte

Il titolo della puntata, “Istanbul, la città che visse tre volte”, riflette la straordinaria evoluzione di questa metropoli. Fondata come colonia greca con il nome di Bisanzio, la città divenne in seguito Costantinopoli, capitale dell’Impero Romano d’Oriente per oltre mille anni. Con la conquista ottomana, assunse il nome di Istanbul, continuando a essere un centro vitale per la cultura e la politica fino ai giorni nostri. Alberto Angela racconterà come questa città, situata tra Europa e Asia, sia stata testimone di eventi storici cruciali e di un incessante scambio culturale.

Nel corso della puntata, Angela esplorerà luoghi emblematici come la Cisterna-Basilica, un’opera d’ingegneria straordinaria con colonne che emergono dall’acqua, simbolo della grandezza dell’antica Costantinopoli. Sarà anche l’occasione per scoprire l’Ippodromo, un tempo teatro di accesi scontri tra le fazioni rivali, e la storia di Santa Sofia, un capolavoro architettonico che ha attraversato secoli di trasformazioni, passando da chiesa a moschea.

I tesori dell’epoca ottomana

Il viaggio di Alberto Angela prosegue nell’Istanbul ottomana, dove il Palazzo di Topkapi rappresenta il fulcro della vita sultaniale. Questo palazzo, organizzato in padiglioni, custodisce nel suo Tesoro alcuni dei gioielli più preziosi della storia. Angela svelerà i segreti dell’Harem, un luogo spesso avvolto nel mistero, dove il sultano viveva con la sua famiglia, rivelando tradizioni e usanze diverse da quelle comunemente immaginate in Occidente.

Un altro punto saliente della puntata sarà la Moschea di Solimano il Magnifico, un esempio di architettura ottomana che incarna l’eleganza e la potenza del sultanato. Angela racconterà anche la storia d’amore tra Solimano e Roxelana, la sua concubina, che sfidò le convenzioni del tempo. Infine, il Palazzo Dolmabahce, simbolo del decadente periodo delle riforme ottomane, sarà descritto attraverso i suoi imponenti lampadari e gli interni sontuosi.

Atmosfere e panorami di Istanbul

La puntata si concluderà con un’immersione nelle atmosfere uniche del Pera Palace Hotel, un luogo iconico che ha accolto viaggiatori di prestigio giunti a Costantinopoli a bordo dell’Orient Express. Angela porterà gli spettatori a scoprire i panorami mozzafiato che si affacciano sul Bosforo e sul Corno d’Oro, dove le cupole e i minareti disegnano un paesaggio incantevole.

“Istanbul, la città che visse tre volte” rappresenta un’opportunità imperdibile per esplorare la storia e le bellezze artistiche di una città che ha avuto molte vite, ognuna delle quali ha lasciato un segno indelebile. L’appuntamento è fissato per stasera, a partire dalle 21.30 su Rai1, per un viaggio che promette di affascinare e ispirare.

