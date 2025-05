Stasera su Rai1: anticipazioni della seconda puntata di DOC, il remake americano di Doc – Nelle tue mani

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La serata di oggi, martedì 27 maggio 2025, offre ai telespettatori un nuovo appuntamento con la serie TV DOC, il remake statunitense di Doc – Nelle tue mani. Dopo il debutto avvenuto la scorsa settimana, con i primi due episodi, la fiction promette di continuare a esplorare il complesso viaggio di Amy Larsen, una dottoressa che affronta le conseguenze di un grave incidente. Scopriamo insieme cosa ci riservano i nuovi episodi in onda questa sera su Rai1.

Riepilogo della prima puntata di DOC

La prima puntata di DOC, andata in onda il 20 maggio 2025, ha introdotto il pubblico alla figura di Amy Larsen, interpretata da Molly Parker. La dottoressa, primario di Medicina Interna, si risveglia in ospedale dopo un incidente stradale che le ha causato un trauma cranico e ha cancellato dalla sua memoria gli ultimi otto anni della sua vita. Questo evento drammatico le ha fatto dimenticare la perdita del figlio, il divorzio e il suo allontanamento dalla figlia adolescente, che ora si rifiuta di ascoltarla.

La trama si sviluppa attorno alla difficile realtà di Amy, che non ricorda di essere diventata una persona cinica e priva di empatia, una trasformazione che ha alienato i suoi colleghi. Nonostante l’ostilità generale, alcuni personaggi come Jake, Gina e Michael, il suo ex marito, le offrono supporto. Michael, in particolare, le comunica che si è risposato e che sta per diventare padre, una notizia che Amy non è pronta ad affrontare. Nel frattempo, Richard, un suo ex amico, è diventato il nuovo primario e ostacola il suo ritorno al lavoro. Nonostante le difficoltà, Amy riesce a farsi reintegrare nel team del Westside Hospital di Minneapolis, grazie all’intervento di Michael, ma le sfide che l’attendono sono ancora molte.

Anticipazioni della seconda puntata di DOC

Oggi, martedì 27 maggio 2025, DOC torna con due nuovi episodi che promettono di approfondire ulteriormente la storia di Amy. Nel primo episodio, intitolato “Il primo giorno”, la dottoressa torna al lavoro grazie a Michael, che ha persuaso il Consiglio di Amministrazione a riammetterla temendo una possibile causa legale per licenziamento ingiusto. Tuttavia, Richard, che ha preso il suo posto come primario, avverte il personale di non lasciarsi influenzare dalle abilità di Amy, che rimangono intatte nonostante l’incidente. Nel frattempo, Jake e Sonya, superate le loro divergenze, collaborano su un caso di un anziano signore che decide di sottoporsi a un intervento chirurgico per amore della moglie.

Nel secondo episodio, “Un piccolo passo”, Amy si confronta con il suo passato e cerca di ricordare il giorno della morte di Danny, ma Michael si rifiuta di rivelarle i dettagli di quel tragico evento. Determinata a recuperare i suoi ricordi e a ristabilire il rapporto con sua figlia, Amy si impegna anche nella gestione di un caso di una donna con un inizio di Alzheimer, insieme a Jake. I due medici scoprono così le cause della demenza precoce della loro paziente, aggiungendo un ulteriore strato di complessità alla trama.

La programmazione di DOC su Rai1

Il remake americano DOC continua a guadagnare attenzione e ascolti, presentando una narrazione che si intreccia con elementi drammatici e umani. In onda in prima serata su Rai1, la serie offre uno spaccato della vita di una professionista che cerca di ricostruire la propria esistenza e le relazioni interpersonali, affrontando al contempo le sfide del suo lavoro in ospedale. I telespettatori possono aspettarsi colpi di scena e momenti di intensa emozione mentre Amy cerca di ritrovare la sua strada.

