Stasera su Rai 3: i casi di cronaca nera e scomparsa a Chi l’ha visto?

Il programma di approfondimento Chi l’ha visto? torna questa sera su Rai 3, offrendo ai telespettatori un’analisi approfondita di alcuni dei più inquietanti casi di cronaca nera e scomparsa. Condotto da Federica Sciarelli, il programma è un appuntamento fisso per molti italiani, che seguono con interesse le storie di persone scomparse e omicidi irrisolti. La puntata di oggi, mercoledì 25 giugno, si preannuncia ricca di contenuti e testimonianze inedite, a partire dalle 21.20.

Aggiornamenti sull’omicidio di Villa Pamphili

Tra i temi principali di questa serata, il programma si concentrerà sull’omicidio avvenuto a Villa Pamphili, a Roma. La madre di Anastasia, la giovane trovata morta in circostanze misteriose, fornirà un racconto toccante sulla vita della figlia. Secondo le dichiarazioni della madre, Anastasia non era una hacker, ma aveva conseguito una laurea in trasporti e si era trasferita a Malta, dove aveva incontrato un uomo americano. La madre ha rivelato che l’uomo accusato dell’omicidio aveva isolato Anastasia, impedendole di mantenere contatti con la famiglia e gli amici. La nonna della piccola Andromeda, figlia di Anastasia, ha espresso preoccupazione per il fatto che la bambina non fosse stata registrata all’anagrafe, descrivendo la situazione come se la piccola vivesse come un fantasma. Durante la puntata, verranno presentate testimonianze inedite che potrebbero fornire ulteriori dettagli su questa tragica vicenda.

Il caso di Chiara Poggi e nuove indagini

Un altro caso che verrà trattato è quello di Chiara Poggi, trovata morta nella sua abitazione a Garlasco. A distanza di anni dall’omicidio, le indagini stanno riaprendo vecchi reperti, analizzando tracce e impronte che non erano state considerate significative in precedenza. Tra i nuovi elementi emersi, un capello è stato rinvenuto, e gli investigatori stanno esaminando vari oggetti, tra cui un telefono sporco di sangue e contenitori di fruttolo, per determinare se ci fossero più persone presenti nella villetta al momento del delitto. Questo approfondimento potrebbe portare a nuove scoperte e a un possibile sviluppo del caso che ha scosso l’opinione pubblica.

La scomparsa di Riccardo e le nuove piste

Il programma si occuperà anche della scomparsa di Riccardo, il quale ha lasciato la sua auto sulla diga del Furlo, in provincia di Pesaro Urbino, e ha fatto perdere le proprie tracce. Nonostante le ricerche effettuate nella zona non abbiano dato esito, l’analisi del computer di Riccardo ha rivelato ricerche su viaggi a Dublino e in altre città europee. Questo potrebbe suggerire che Riccardo abbia deciso di allontanarsi dalla sua vita attuale per ricominciare altrove. Come sempre, Chi l’ha visto? non mancherà di lanciare appelli e richieste di aiuto, invitando chiunque abbia informazioni a farsi avanti.

Dove seguire la puntata e le repliche

L’appuntamento con Chi l’ha visto? è fissato per stasera, 25 giugno, a partire dalle 21.20. Gli spettatori potranno seguire la puntata in diretta su Rai 3 e, come di consueto, sarà possibile accedere alla trasmissione anche in streaming sul portale RaiPlay, dove sarà disponibile la replica in versione integrale. Questo offre l’opportunità a chi non potrà seguire la diretta di recuperare i contenuti e le storie trattate.

