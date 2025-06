Stasera su Rai 3: i casi di cronaca di Chi l’ha visto? e le ultime novità

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il mercoledì sera su Rai 3 è un appuntamento atteso da molti telespettatori, che seguono con interesse il programma “Chi l’ha visto?“, condotto dalla giornalista Federica Sciarelli. Questo programma di approfondimento affronta temi di attualità e casi di cronaca, tra cui omicidi, persone scomparse e segnalazioni di chi si trova in difficoltà. Stasera, mercoledì 4 giugno 2025, il programma promette di portare alla luce nuovi dettagli su alcuni casi noti e di presentare testimonianze inedite.

Il caso di Chiara Poggi: nuovi sviluppi

Questa sera, “Chi l’ha visto?” si concentrerà nuovamente sul caso di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco. Gli inquirenti continuano a esplorare diverse piste e hanno recentemente acquisito documenti relativi a un processo legato a uno scandalo che coinvolge il Santuario della Bozzola. La trasmissione fornirà aggiornamenti su questo caso complesso, che ha suscitato grande interesse e dibattito pubblico. In particolare, si parlerà di due uomini condannati per estorsione, uno dei quali è attualmente latitante. Questo individuo ha accettato di rilasciare un’intervista esclusiva a “Chi l’ha visto?“, promettendo di rivelare dettagli che potrebbero chiarire ulteriormente la situazione.

Liliana Resinovich: accertamenti in corso

Un altro caso che verrà trattato nella puntata di stasera è quello di Liliana Resinovich. La Procura ha avviato una serie di accertamenti, concentrandosi su elementi cruciali come il cordino che legava i sacchetti attorno al capo della donna e le tre chiavi trovate nella sua borsa. Un aspetto significativo è rappresentato da un braccialetto, che Liliana aveva ricevuto in dono e che era identico a quello regalato alla cognata e alla nipote. Questi dettagli potrebbero rivelarsi fondamentali per comprendere le dinamiche della scomparsa di Liliana e per fare luce su eventuali responsabilità.

Il mistero di Clara Rossignoli e Denisa

La puntata di stasera non si limiterà ai casi precedenti, ma affronterà anche la scomparsa di Clara Rossignoli, una nonna di Legnago. Il nipote e l’ex compagna di lui sono attualmente indagati per omicidio e hanno fornito versioni contrastanti riguardo al giorno della scomparsa. Durante la trasmissione, verranno presentate testimonianze inedite che potrebbero contribuire a chiarire la situazione.

Inoltre, “Chi l’ha visto?” si occuperà della scomparsa di Denisa, una giovane che ha fatto perdere le sue tracce da un residence di Prato. Attualmente, un avvocato è indagato per sequestro di persona in concorso con ignoti, ma sostiene di essere amico della madre di Denisa e di non aver mai conosciuto la ragazza. Gli inquirenti stanno analizzando i movimenti dei cellulari di Denisa per cercare di ricostruire le ultime ore prima della sua scomparsa.

La programmazione di Chi l’ha visto?

“Chi l’ha visto?” continuerà a essere trasmesso su Rai 3 per diverse settimane. L’ultima puntata della stagione è prevista per luglio, ma la data esatta non è ancora stata comunicata. Gli spettatori possono seguire il programma anche in streaming su RaiPlay, dove sono disponibili tutte le repliche delle puntate precedenti. La trasmissione continua a mantenere alta l’attenzione su temi di rilevanza sociale e a dare voce a chi cerca risposte, contribuendo così a mantenere viva la memoria di storie spesso dimenticate.

