Stasera su Rai 3: i casi di cronaca che terranno incollati gli spettatori a Chi l’ha visto?

Il programma di approfondimento e attualità “Chi l’ha visto?“, condotto da Federica Sciarelli, torna in onda stasera su Rai 3, offrendo ai telespettatori un’analisi approfondita di casi di cronaca, gialli irrisolti e persone scomparse. Con un appuntamento fisso ogni mercoledì, il programma si distingue per il suo impegno nel dare voce a chi è in difficoltà e nel cercare risposte a domande inquietanti. Questa sera, il focus sarà su alcuni casi emblematici, tra cui la morte di Chiara Poggi e il ritrovamento di corpi a Villa Pamphili.

Il caso di Chiara Poggi: nuove indagini in diretta

Nella puntata di stasera, “Chi l’ha visto?” si concentrerà nuovamente sulla tragica morte di Chiara Poggi, avvenuta a Garlasco. Secondo le anticipazioni, i Carabinieri del Ris sono tornati nella casa della giovane per ricostruire la scena del crimine in 3D, un’operazione che potrebbe fornire nuovi elementi per le indagini. Gli inquirenti stanno esaminando gli alibi di tutte le persone che frequentavano l’abitazione al momento dell’omicidio. Durante la trasmissione, il padre di Andrea Sempio, uno dei principali sospettati, ribadirà la sua versione, affermando che il figlio si trovava a casa con lui. Saranno presenti in studio anche gli avvocati di Sempio, pronti a discutere gli sviluppi del caso.

Ritrovamenti inquietanti a Villa Pamphili

Un altro tema centrale della serata sarà il ritrovamento di due corpi a Villa Pamphili, uno dei parchi più noti di Roma. Gli inquirenti stanno indagando sulla morte di una bambina di pochi mesi e di una donna, per la quale sono stati resi pubblici i tatuaggi al fine di identificarla. La situazione è drammatica e le autorità stanno chiedendo l’aiuto della comunità per ottenere informazioni utili. La trasmissione si propone di sensibilizzare il pubblico su questo caso, che ha scosso la capitale e ha sollevato interrogativi su sicurezza e prevenzione.

Il mistero di Denisa e altri omicidi

La puntata di stasera non si limiterà a Chiara Poggi e ai ritrovamenti a Villa Pamphili. Si parlerà anche di Denisa, una giovane scomparsa da un residence a Prato e successivamente trovata morta in un canneto a Montecatini Terme. L’uomo arrestato per il suo omicidio ha confessato, ma gli inquirenti sospettano che possa essere coinvolto in altri crimini, incluso un altro omicidio di una donna scomparsa l’anno precedente. La trasmissione si interrogherà su quanti altri casi possano essere connessi e su quali misure siano necessarie per garantire la sicurezza delle donne.

Il caso di Clara Rossignoli: nuove tracce da analizzare

Infine, “Chi l’ha visto?” si occuperà del caso di Clara Rossignoli, una nonna scomparsa da Legnago. Le indagini hanno portato alla scoperta di tracce biologiche nel furgone di un amico della ex compagna del nipote, presente la sera della scomparsa. L’uomo ha dichiarato che ci fu un litigio, ma ha negato di sapere qualcosa riguardo alla scomparsa di Clara. Questo caso aggiunge un ulteriore strato di complessità alle indagini in corso e solleva interrogativi sulla verità dietro la scomparsa di molte persone.

Dove seguire la puntata

L’appuntamento con “Chi l’ha visto?” è fissato per stasera, mercoledì 11 giugno, a partire dalle 21.20 su Rai 3. Gli spettatori potranno seguire la trasmissione anche in streaming su RaiPlay, dove sarà possibile rivedere le repliche in un secondo momento. La serata promette di essere ricca di emozioni e colpi di scena, mantenendo alta l’attenzione su temi di rilevanza sociale e umana.

