Stasera su Rai 3: Far West indaga su truffe telefoniche e bambini gifted

Questa sera, il programma di approfondimento giornalistico Far West, condotto da Salvo Sottile, tornerà in onda su Rai 3 alle 21.25. L’episodio di oggi si concentrerà su un tema di grande attualità: le truffe telefoniche legate al trading online. Attraverso un’inchiesta dettagliata, il programma esplorerà le dinamiche di questo fenomeno che ha messo in difficoltà molte persone, portandole a perdere i propri risparmi.

L’inchiesta sul trading online

L’episodio di Far West si aprirà con un’inchiesta dedicata alle truffe nel settore del trading online. Negli ultimi anni, le cronache hanno riportato numerosi casi di individui che, attratti dalla promessa di guadagni facili, hanno investito somme consistenti in piattaforme di trading, per poi ritrovarsi con un pugno di mosche. La trasmissione ha deciso di approfondire questo tema, mettendo in luce le tecniche ingannevoli utilizzate dai truffatori.

Per comprendere meglio il funzionamento di questo mercato, un giornalista del programma ha intrapreso un viaggio a Cipro, dove ha avuto l’opportunità di infiltrarsi in un call center. Qui, ha partecipato a sessioni di formazione destinate agli aspiranti truffatori, scoprendo i metodi e le strategie utilizzate per raggirare le vittime. L’inchiesta non solo svela i meccanismi di queste frodi, ma offre anche una riflessione sulle conseguenze devastanti che possono avere sulle vite delle persone coinvolte.

I bambini gifted e l’omicidio di Chiara Poggi

Successivamente, Far West si sposterà su un argomento di grande rilevanza sociale: i bambini plusdotati, noti anche come “gifted“. Questo segmento del programma esplorerà le sfide che questi ragazzi affrontano nel loro percorso di crescita, spesso in un contesto scolastico e sociale che fatica a comprenderli e accoglierli.

Il servizio metterà in evidenza le difficoltà nel riconoscere i segnali di un talento speciale, i complessi processi per ottenere le certificazioni necessarie e le carenze del sistema educativo, che non sempre è in grado di fornire il supporto adeguato. Far West ha intervistato genitori, insegnanti e specialisti, tutti impegnati nella ricerca di soluzioni che possano garantire a questi bambini un ambiente sereno e relazioni significative.

Infine, Salvo Sottile si occuperà dell’omicidio di Chiara Poggi, presentando nuovi documenti e testimonianze di figure chiave come Luigi Roberto Pennini e Gennaro Cassese. Questo approfondimento mira a far luce su un caso che ha suscitato grande interesse e dibattito nell’opinione pubblica.

Il programma Far West

Far West è un programma condotto da Salvo Sottile, che si avvale della collaborazione di un team di inviati esperti, tra cui Andrea Sceresini, Carmine Gazzanni, Chiara Ingrosso, Giulia Torlone, Ludovico Tallarita, Manuela Iatì, Maria Laura Cruciani, Stefano Ciardi e Tommaso Mattei. Ogni puntata è caratterizzata da inchieste incisive e approfondite, che affrontano temi di rilevanza sociale e culturale, offrendo al pubblico uno sguardo critico e informato sulla realtà contemporanea.

