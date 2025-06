Stasera su Rai 3: Chi l’ha visto? Indaga su delitti irrisolti e misteri inquietanti

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il programma “Chi l’ha visto?“, condotto da Federica Sciarelli, torna in onda mercoledì 18 giugno 2025 alle 21.20 su Rai 3, portando alla ribalta storie di persone scomparse e casi di cronaca nera che continuano a suscitare interrogativi. In questa puntata, si approfondiranno due casi emblematici che hanno scosso l’opinione pubblica: l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco e il ritrovamento dei corpi di una donna e di una bambina a Villa Pamphili.

Caso Garlasco: nuove speranze per la verità

Dopo diciotto anni dall’omicidio di Chiara Poggi, il caso Garlasco riemerge con nuove analisi e un incidente probatorio che potrebbe portare a sviluppi significativi. Le indagini si concentrano su due DNA maschili rinvenuti sotto le unghie della vittima, un elemento che potrebbe cambiare le sorti di un caso che ha visto coinvolti diversi protagonisti nel corso degli anni.

Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara, è tornato al centro dell’attenzione. Si trovava nella casa di via Pascoli il giorno del delitto e la sua testimonianza potrebbe rivelarsi cruciale. Nel frattempo, l’impronta numero 10 trovata sul portone non presenta tracce di sangue, un dettaglio che complica ulteriormente il quadro. Alberto Stasi, già condannato per l’omicidio, rimane in carcere mentre la giustizia continua a cercare risposte. La situazione attuale solleva interrogativi su come si possa arrivare a una verità definitiva in un caso che ha segnato profondamente la comunità locale e non solo.

Villa Pamphili: il mistero del doppio delitto

A Roma, il doppio omicidio avvenuto a Villa Pamphili continua a essere avvolto nel mistero. I corpi di una donna e di sua figlia sono stati scoperti il 7 giugno, scatenando un’ondata di preoccupazione tra i residenti e non solo. Grazie alle segnalazioni dei telespettatori, le indagini hanno portato all’arresto di un uomo in Grecia, noto con il nome di Rexal Ford, il cui vero nome è Charles Francis Kaufmann. Questo cittadino americano ha una storia complessa e le sue affermazioni riguardo alla bimba, che dichiarava essere sua figlia, non convincono gli investigatori.

La puntata di stasera di “Chi l’ha visto?” offrirà nuovi documenti e testimonianze inedite, cercando di fare luce su un caso che ha scosso la capitale. La ricerca della verità continua, mentre le autorità cercano di ricostruire gli eventi che hanno portato a questa tragedia.

Il caso di Nessy Guerra: una fuga da un incubo

Un altro caso che verrà trattato è quello di Nessy Guerra, una giovane madre ligure di 25 anni, attualmente bloccata al Cairo insieme alla figlia. Dopo aver lasciato il marito, ora scarcerato, la situazione di Nessy si è complicata ulteriormente. L’ex coniuge ha avviato una causa per ottenere un risarcimento milionario dallo Stato italiano, affermando di voler “ricominciare” con lei. Questa vicenda solleva interrogativi sulla protezione delle donne italiane, sia in patria che all’estero, e mette in luce le difficoltà che molte madri affrontano in situazioni di violenza domestica.

L’appuntamento con “Chi l’ha visto?” è fissato per stasera su Rai 3 alle 21.20, ma il programma è disponibile anche su RaiPlay, in diretta e on demand, per chi desidera seguire le ultime novità su questi casi inquietanti.

